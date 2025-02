Ni a los 65 ni a los 67: el Gobierno confirma la nueva edad de jubilación en España

Para este 2025 ya ha quedado aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado el incremento de casi 12 millones de pensiones y, desde el 1 de enero, también se han incrementado los requisitos de cotización para acceder a la jubilación en España. En este año, para acceder a la jubilación ordinaria con el 100% de la pensión, tendrás que tener más meses cotizados en la vida laboral. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las novedades en la edad para la jubilación.

Los pensionistas están en el foco de la noticia después de que el pasado miércoles finalmente entrara en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 1/2025, el nuevo ómnibus que finalmente fue aprobado después de que Pedro Sánchez tuviera que volver a rendirse ante Carles Puigdemont. Así que tras el sí de Junts a la propuesta del Gobierno a cambio de una posible futura cuestión de confianza, quedaron confirmadas las subidas de las pensiones contributivas, no contributivas, máximas, mínimas e Ingreso Mínimo Vital.

Esto hará que en febrero se vuelva a batir un récord histórico en lo que se refiere al gasto que el Estado hace en pensiones de forma mensual. En enero se superaron todos los registros después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunciara una inversión de 13.432,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas que incluyen las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La edad de jubilación en 2025

Además de la subida de las pensiones, los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria en España también cambian en 2025. Todo ello debido a la reforma de las pensiones aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La famosa Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que introdujo entre 2013 y 2027 un aumento progresivo de la edad de jubilación de los 65 años a los 67.

Todo ello con el objetivo de poder sostener el sistema de pensiones ante la llegada a la edad de jubilación de la llamada generación del baby boom en España, que son los nacidos entre 1958 y 1975. Los expertos se agarran a unas proyecciones demográficas que dicen que en 2025 habrá alrededor de 15 millones de personas mayores de 66 años frente a los 9 que hay en la actualidad. Para verificar los peligros que vienen con las pensiones futuras, hay que unir esta población envejecida a una tasa de natalidad a la baja y la tendencia de España a moverse en tasas de paro bastante altas.

Esto hace insostenible el sistema y por ello en este 2025 se vuelven a endurecer los requisitos. Así que desde el 1 de enero, para jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión, se pedirán 38 años y tres meses cotizados, mientras que en caso de no cumplir los requisitos habrá que esperar hasta los 66 años y ocho meses. De cara a 2026, las personas que no lleguen a estos 38 años y tres meses cotizados tendrán que irse hasta los 66 años y 10 meses. En 2027 se llegará al umbral de 67 años para las personas que no puedan demostrar una cotización de 38 años y 6 meses durante la vida laboral.

2025: 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 8 meses.

2026: 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 10 meses.

2027: 65 años si tienes 38 años y 6 meses cotizados – 67 años.

La edad de jubilación en 2025

Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado año 2024 se dieron 368.065 nuevas altas en pensiones de jubilación. El 29,6% del total fueron jubilaciones anticipadas, que permiten al ciudadano retirarse antes cumpliendo con una serie de penalizaciones, salvo que sea de un grupo denominado de riesgo. El 9,3% fueron las denominadas jubilaciones demoradas, que también prácticamente se han doblado desde 2019 por las bonificaciones que ofrece el Gobierno para poder compaginar jubilación y trabajo. Esto ha hecho que la edad de jubilación media haya aumentado hasta los 65,2 años, frente a los 64,4 que estaba fijada en 2029.

Todo ello debido al gasto que está haciendo el Ejecutivo en premiar a los trabajadores que alarguen su vida laboral. Todo con el objetivo de alejar a las personas de la pensión de jubilación y que sigan contribuyendo al sistema con sus cotizaciones.