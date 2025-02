Es oficial: lo que van a cobrar los jubilados por la pensión no contributiva en febrero

La llegada de febrero trae buenas noticias para los pensionistas en general y en especial, para aquellos que dependen de la pensión no contributiva. Tras un periodo de incertidumbre política, finalmente el Gobierno ha logrado aprobar la revalorización de las pensiones para el año 2025, lo que garantiza un aumento significativo en las cuantías de estas prestaciones. Con esta medida, los jubilados que reciben esta ayuda del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) verán reflejada una subida en sus ingresos, lo que supone un alivio en un contexto de inflación y encarecimiento del coste de vida.

La discusión en torno a la revalorización de las pensiones generó incertidumbre cuando el decreto ley ‘Ómnibus’ que recordemos, fue rechazado en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, tras negociaciones, el Ejecutivo consiguió un acuerdo con los grupos parlamentarios que permitió la aprobación del Real Decreto la semana pasada. Con ello, se ha podido asegurar entre otras cosas, que las pensiones, incluidas las no contributivas, recibirán el incremento previsto. De este modo, la subida del 9% en estas prestaciones se mantiene intacta y comenzará a aplicarse sin cambios en febrero de 2025.

Incremento general de las pensiones para 2025

La subida de las pensiones para este año sigue una línea general de revalorización que busca garantizar el poder adquisitivo de los beneficiarios. Las principales modificaciones que han sido aprobadas incluyen:

Un aumento del 2,8% en las pensiones contributivas, ajustándose al índice de precios al consumo (IPC).

en las pensiones contributivas, ajustándose al índice de precios al consumo (IPC). Un incremento del 6% en las pensiones mínimas.

Subida del 9,1% en pensiones con cónyuge a cargo y pensiones de viudedad para personas con cargas familiares.

para personas con cargas familiares. Aumento del 2,915% en la cuantía de la pensión máxima.

Incremento del 6% en las pensiones del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez).

Y, lo más importante para los beneficiarios de pensiones no contributivas, una subida del 9% en estas prestaciones.

Cuantía de la pensión no contributiva en febrero de 2025

Con la aprobación definitiva de la subida, las pensiones no contributivas experimentan un notable incremento que impactará en los ingresos mensuales de los beneficiarios. En el año 2024, la cuantía íntegra anual de esta prestación era de 7.250,60 euros, lo que se traducía en una mensualidad de 517,90 euros distribuidos en 14 pagas. Con la subida del 9% en este 2025, la cuantía total anual asciende a 7.903,15 euros, lo que implica que los beneficiarios recibirán ahora 564,51 euros al mes.

El IMSERSO ha indicado que la cuantía individual puede variar dependiendo de ciertos factores, como el número de personas beneficiarias que convivan en un mismo domicilio y los ingresos de la unidad familiar. La normativa establece que ninguna pensión puede ser inferior al 25% de la cuantía íntegra establecida. Con la actualización de 2025, este importe mínimo será de 1.975,79 euros anuales, lo que se traduce en una mensualidad de 141,13 euros.

El complemento para la pensión no contributiva de invalidez

Dentro de las pensiones no contributivas, aquellas destinadas a personas con discapacidad también recibirán ajustes importantes. En los casos en los que el beneficiario presente un grado de discapacidad igual o superior al 75% y necesite asistencia de otra persona para realizar actividades esenciales, se le aplicará un complemento adicional del 50% sobre la pensión base.

Con la subida aplicada en 2025, la cuantía íntegra de la pensión de invalidez se mantiene en 7.903,15 euros anuales, pero quienes cumplan con los requisitos para recibir este complemento tendrán un incremento adicional de 3.951,58 euros, alcanzando un total de 11.854,73 euros al año. Esto significa que estos pensionistas recibirán una mensualidad de 846,77 euros repartida en 14 pagas.

Un respiro para los jubilados con menos recursos

El aumento de las pensiones no contributivas representa un respaldo económico significativo para miles de jubilados que no han cotizado el tiempo suficiente para acceder a una pensión contributiva. Con esta revalorización, se busca reducir la brecha de desigualdad y garantizar que estas personas puedan afrontar con mayor tranquilidad los gastos del día a día. Además, este ajuste económico no sólo representa un incremento en los ingresos, sino que también se convierte en un mecanismo de protección para los sectores más vulnerables de la sociedad, asegurando que puedan mantener un nivel de vida digno en una etapa crucial de sus vidas.

Las modificaciones aplicadas este año también se enmarcan dentro de un contexto económico complejo, donde el encarecimiento de la vida y la inflación han puesto en jaque la capacidad adquisitiva de los pensionistas. La subida de los precios en bienes esenciales y el aumento del coste de la energía han afectado de manera directa a los jubilados, haciendo aún más necesaria esta revalorización de las prestaciones. Con esta subida, se espera que los jubilados con menores ingresos puedan hacer frente a sus necesidades básicas con mayor estabilidad, permitiéndoles cubrir gastos esenciales como alimentación, vivienda y medicamentos.

En definitiva, el aumento del 9% en la pensión no contributiva supone un cambio positivo para los beneficiarios, quienes en febrero recibirán el nuevo importe ajustado. Ahora, con la cuantía confirmada y asegurada, los pensionistas pueden contar con un ingreso mayor que les permitirá sobrellevar mejor su situación económica en el año 2025.