Karlos Arguiñano habla de su jubilación y todo el mundo le dice lo mismo

¿Quiere jubilarse el cocinero más famoso de la televisión? La respuesta es no. A sus 76 años, Karlos Arguiñano sigue siendo un presentador importante para entender el funcionamiento de la pequeña pantalla. Tras más de tres décadas en activo, su popularidad no ha disminuido ni un ápice. Su programa de cocina sigue atrayendo a miles de espectadores cada día, convirtiéndole en un referente del mundo culinario. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos se preguntan si ha llegado el momento de su retiro.

El chef ha dejado claro en varias ocasiones que la jubilación no entra en sus planes inmediatos. Según cuenta en sus entrevistas, mientras siga teniendo fuerza continuará frente de su imperio. En estos momentos hay que aclarar que los negocios de Arguiñano no se limitan al mundo del espectáculo. Es propietario de un restaurante, de unas bodegas y de una escuela de cocina.

Arguiñano ha contado una anécdota que refleja el cariño de sus seguidores. Un albañil se le acercó por la calle y le dijo: «Karlos, no puedes jubilarte todavía. Vi tu receta de garbanzos a lo pobre, la hice en casa y me salió espectacular». Este tipo de interacciones refuerzan su compromiso con la cocina y con su público. «No puedo dejarlo cuando aún hay gente que aprende conmigo cada día», respondió entre risas. Todo el mundo piensa lo mismo: el cocinero todavía tiene mucho de que dar, por eso no debe decir adiós.

El estilo de vida de Karlos Arguiñano

El presentador de Antena 3 mantiene un estilo de vida saludable. Se levanta temprano, camina a diario y sigue una alimentación equilibrada. En varias ocasiones ha compartido su secreto para mantenerse en forma: los huevos. «Son un alimento completo y los consumo a diario», ha declarado en su programa. Disfruta de su tiempo libre con la familia y amigos, pero sin dejar de lado su pasión por la gastronomía. Ha conseguido organizar bien su agenda, por eso no tiene que elegir entre su faceta profesional y su esfera personal. Puede quedarse con todo.

Su trayectoria televisiva comenzó en 1989 en la ETB, la televisión autonómica vasca. Desde entonces ha pasado por distintas cadenas hasta asentarse en Antena 3 con su programa Cocina Abierta de Karlos Arguiñano. Su estilo cercano y sus recetas accesibles han sido clave para su éxito. Durante más de 30 años ha enseñado a cocinar a generaciones enteras, simplificando la cocina y acercándola a todo el mundo. Su audiencia está pegada a sus creaciones, por eso nadie quiere que abandone el barco.

Los proyectos de Karlos Arguiñano

Arguiñano ha sido autor de numerosos libros de cocina, donde recoge sus recetas y consejos culinarios. Su última publicación, 545 recetas para triunfar, ha sido un éxito de ventas. En esta obra el comunicador comparte platos sencillos y deliciosos, ideales para el día a día. La clave de su éxito es que elabora platos para todos los públicos, no es necesario ser un maestro para poder imitarle.

Uno de los aspectos más valorados de su programa es su capacidad para conectar con el público. Su humor y su espontaneidad lo han convertido en un personaje entrañable. En una de sus últimas apariciones en televisión, recordó el menú que sirvió en su boda hace más de 50 años: sopa de ajo, cordero asado y fresas con vino. «Mi suegra, que era pescadera, no podía creerlo. Pero yo sigo orgulloso de mi sopa de ajo», contó ha contado en una de sus intervenciones.

Otro de los temas que Arguiñano ha abordado recientemente es la importancia de la cocina casera. En una entrevista en El Hormiguero destacó el valor de cocinar en casa y la utilidad de ciertos utensilios, como la olla express. «Es un invento increíble. Con ella, haces unas patatas a la riojana en 5 minutos y unas lentejas en 10», explicó.

También habló sobre la organización en la cocina, especialmente para quienes tienen poco tiempo. «Si cocinas los fines de semana, puedes hacer grandes cantidades y congelarlas. Así, en días de trabajo, solo tienes que calentar la comida», aconsejó. Platos como albóndigas, guisos y legumbres son ideales para este método. De esta forma siempre come sano, a pesar de tener muchos proyectos que atender.

Una jubilación polémica

El debate sobre su posible jubilación sigue abierto, pero todo apunta a que Arguiñano seguirá en televisión por mucho tiempo. Por ahora continúa con su labor, enseñando recetas, compartiendo anécdotas y sacando sonrisas a los espectadores. No está solo, le acompaña toda su familia, de hecho solamente hay uno de sus hijos que se dedica a otra cosa. El resto, junto a su mujer, le han ayudado a construir un imperio muy rentable que ha inspirado a mucha gente.

El legado de Arguiñano va más allá. No se limita a aparecer en televisión ni a dar consejos, ha sabido aprovechar su fama. Tanto es así que en su momento montó su propia agencia para gestionar sus derechos de imagen. Por suerte, todavía tiene camino por recorrer.