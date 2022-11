La Navidad llega a Primark Home con el artículo que vas a necesitar en tu vida

Estamos ya en el mes de noviembre y la Navidad comienza a olerse casi en cada esquina, y es que ya el pasado día 1 la propia Mariah Carey dio el pistoletazo de salida a la campaña navideña con un divertido vídeo para animar a la gente a escuchar su ya mítico ‘All I Want for Christmas Is You’. Hoy te mostramos un artículo navideño de Primark que no puede faltar en ningún hogar, negocio o espacio que se decore en Navidad, el cual te puedes llevar a un precio increíble… ¡corre que vuela!.

Primark cuenta ya en sus tiendas con una gran variedad de productos navideños, tanto decorativos como de ropa, calzado y muchos accesorios, y es que sin duda cuando llega esta época del año al público le encanta tener diseños de Navidad en prácticamente todo a su alrededor, por lo que es una apuesta segura a la hora de incluir estos productos en su catálogo. La sección de hogar de la tienda sueca crece a pasos agigantados, ocupando actualmente una zona muy amplia en sus establecimientos.

Las bolas de Navidad de Primark que necesitas en tu árbol

Se trata del Pack de 40 bolas de Navidad para colgar, un fantástico pack navideño en el que encontrarás nada menos que 40 bolas en diferentes diseños y colores para colgarlas en el árbol y darle así un toque que además de muy navideño será súper colorido. Actualmente tiene un precio de tan sólo 7€… ¡un chollazo!.

Estas bolas de Navidad de Primark tiene dos diseños, uno liso y otro con relieve, y en ambos las encontrarás en tres colores diferentes: dorado, rojo y verde. Al ser en diferentes colores es genial para que puedas darle un toque más colorido al árbol, o bien puedes utilizar únicamente las del color que quieras para darle exactamente el look deseado a tu árbol.

Aunque son bolas para el árbol de Navidad realmente las puedes colgar en cualquier lugar, por ejemplo en el pomo de una puerta o armario, para así darle un ambiente navideño que te encantará si eres de las personas a las que les gusta llenar el hogar de Navidad cuando llegan estas fechas.

Si quieres que la Navidad no te pille sin tener la decoración preparada, sin duda estas bolas de Navidad de Primark son un excelente accesorio para darle mucho color a tu árbol, por pequeño o grande que sea. Y tú, ¿eres de los que pone la decoración navideña en noviembre o de los que esperan casi a Nochebuena para poner el árbol?. Seas del «equipo» que seas, estas bolas te vendrán de perlas.