Donald Trump ha secuestrado el dólar. El billete verde, considerado como la moneda refugio del mundo, podría perder su posición como el rey de las divisas si los mercados financieros continúan perdiendo la confianza en la economía de EEUU. El aluvión de aranceles que Trump desató el pasado miércoles derrumbó el valor del dólar en un 2,2% frente a la llamada cesta de divisas. El dólar cedió 0,91% frente al euro, en plena oleada de pánico del jueves negro.

El billete de un dólar, decorado con la seria imagen de George Washington, ha sido la divisa de preferencia del sistema financiero desde finales de la Segunda Guerra Mundial, especialmente tras el abandono del patrón oro en los acuerdos de Breton Woods. El dólar, conocido durante el siglo XXI por su fortaleza, fue clave en la hoja de ruta que creó el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para generar un sistema de financiación interestatal basado en un modelo de economía solidaria. Es por eso que, en cualquier Western Union (entidad de crédito), en cualquier punto del mundo, el dólar ha sido siempre el referente en los flujos de remesas globales. Los gigantes de inversión, desde BlackRock a KKR, comparan el dólar en sus carteras y las gestionan en torno a él.

Y puede que, tras la tormenta arancelaria, esta vez el billete verde esté en peligro. El asalto de Trump hacia el exterior el pasado miércoles, que culminó con el lanzamiento de aranceles universales del 10% en una muestra «patriótica y proteccionista», ha sacudido la confianza de los inversores en las siguientes horas. Este deterioro de confianza se da, especialmente, en Wall Street, e impacta en su papel como cuna del negocio internacional. Este sentimiento cada vez más pesimista es el que ha contagiado al dólar.

El Acuerdo Mar-a-Lago

En los rincones más freaks del mercado, los analistas han empezado a especular con si la Casa Blanca está intentando duplicar el fenómeno de los Acuerdos de Plaza en 1981. En aquel momento, en el lobby del Plaza Hotel, en Nueva York, los líderes de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, entre otros países, acordaron debilitar al billete verde para, en una muestra de política monetaria proteccionista, rescatar la economía de EEUU.

El Acuerdo Mar-a-Lago, que presta su nombre de la residencia de Trump en Florida (EEUU), tiene la misma premisa. La idea es simple: ¿y si Donald Trump estuviera intentando beneficiarse de la caída del dólar?

Las firmas de análisis desde EEUU hasta el Viejo Continente empezaron a hacer circular un artículo académico escrito por Stephen Miran, el principal candidato de Trump para liderar al Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Miran era hace algún tiempo estratega para el fondo Hudson Bay Capital, y propuso revisar el sistema global de comercio. ¿Su propuesta? Equilibrar el sistema atacando lo que veía como «la persistente sobrevaloración del dólar». Según Miran, la «raíz del descontento económico está en el dólar».

Benjamin Dubois, responsable de gestión de riesgos en Edmond Rothschild Asset Management, explica la idea: «Esta reestructuración se basa en la convicción de que el dólar debe depreciarse para permitir la reindustrialización de Estados Unidos. Los aranceles son un elemento central de su estrategia».

No obstante, Dubois considera que lograr cumplir esa meta con el Acuerdo de Mar-a-Lago, como propone la Casa Blanca, no será fácil de conseguir, pese la depreciación. «Hoy en día», explica, «gran parte de las reservas mundiales de dólares están en manos de países asiáticos y de Oriente Medio, y ya no de países europeos». Sin su colaboración, la idea no culminaría. O peor, podrían apretar el botón de vender y provocar un caos en el mercado de bonos de EEUU, haciendo mucho daño a la refinanciación actual que también busca Donald Trump.

El euro, campeón de los mercados

Hay mercados que se benefician de esta pérdida de brillo del dólar. El euro, por ejemplo, ha surgido como la moneda de preferencia del mercado, y se encuentra en máximos de los últimos cinco meses. La moneda comunitaria se ha visto beneficiada por esa tormenta de políticas proteccionistas que ahora azotan a la mayor economía del mundo.