El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, presentará «en las próximas horas» su dimisión como presidente de la cadena pública, según una carta a la que ha tenido acceso este diario. En principio, será mañana durante el consejo de RTVE cuando Pérez Tornero saldrá del consejo de administración y, según la ley, debería ser un consejero de la cadena quien le sustituya. Moncloa piensa en Elena Sánchez, de nuevo, consejera de la cadena, aunque algunas fuentes sitúan al actual director de Contenidos, José Pablo López, como el elegido por el Gobierno por su cercanía a Miguel Barroso y José Miguel Contreras, que le auparon a su actual cargo. En definitiva, alguien más afín y menos independiente para afrontar el año electoral que se avecina.

En la carta, Pérez Tornero señala que «hemos avanzado considerablemente» pero «creo que ya no se dan las circunstancias para seguir avanzando». «Porque he constatado que, dentro del máximo órgano de administración de RTVE ya no se dan las condiciones mínimas para el consenso transversal, ni para la conformación de una mayoría plural, estable y coherente; y, en muchas ocasiones, ni tan sólo el clima propicio al diálogo que necesitamos para culminar el proyecto», señala en la carta.

«Por esta razón, antes de tener que dejar de lado mis convicciones y mi responsabilidad institucional con el compromiso adquirido, tengo la intención en las próximas horas, de presentar mi renuncia a la presidencia de RTVE y a formar parte de su consejo de administración», explica. Pérez Tornero volverá a la universidad de Barcelona, donde era profesor y se presentó al concurso que puso en marcha el Gobierno en 2018.

La dimisión formal se producirá este martes en el consejo. La norma dice que sea otro consejero quién le sustituya, y lo normal es que sea otro consejero del PSOE. En este caso, Moncloa piensa en Elena Sánchez, histórica del partido en la cadena pública y que este lunes ha estado en Moncloa.

Otras fuentes señalan que el presidente en el futuro cercano será José Pablo López, para lo que el Gobierno tendría que pasarse por alto la norma que señala que tiene que ser nombrado por mayoría en el Congreso.

Las diferencias con Pérez Tornero han ido in crescendo desde que fue nombrado presidente en 2021. Pero la baja audiencia, que hace prácticamente inservible la cadena para las aspiraciones políticas de Pedro Sánchez en los comicios del año que viene, ha sido el detonante de una decisión de la que Pérez Tornero culpa al clima vivido en el consejo.

Lucha fratricida

Moncloa ha ido acorralando poco a poco a Pérez Tornero. Los hombres de comunicación del Gobierno han ido colocando sus piezas en la cadena. Es el caso de Pep Vilar como director de Informativos y de José Pablo López en Contenidos. Mientras, Pérez Tornero, cercano al PSC, ha ido situando a sus piezas -periodistas catalanes- dentro de la cadena. La relación entre las dos partes está siendo ya insoportable, hasta el punto que fuentes de la cadena aseguran «que no se hablan».

Con esta situación de máximo enfrentamiento entre Moncloa y el presidente Pérez Tornero, desde presidencia del Gobierno han hablado con Elena Sánchez, enfrentada al presidente. Sánchez es una histórica de la cadena, del grupo de afines de Fran Llorente, ahora en Prisa, tradicionales peones del PSOE en la cadena pública.

Falta por ver qué hará el PP en esta nueva situación. Los populares tampoco apoyan a Pérez Tornero, pero su nombramiento fue fruto de un pacto a principios de 2021. Desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP la situación ha cambiado y el apoyo ha sido retirado, sin romper la baraja.

Por su parte, los consejeros de Podemos también han retirado desde hace tiempo su apoyo a Tornero. Ellos fueron los primeros en criticar las medidas del presidente de la cadena pública. José Manuel Martín y Roberto Lakidain han sido los más críticos en el consejo de RTVE con el presidente.