El milagro sano de Lidl para los que tienen problemas para ir al baño: sólo tiene superalimentos

El tránsito intestinal es algo que debemos cuidar al máximo dado que en el caso de tener problemas, puede condicionar mucho nuestra vida. Y no, no todo consiste en intentar regularlo con un probiótico o un yogur. A veces el cuerpo necesita algo más completo, más natural y si además puede estar rico, mejor que mejor, tal y como nos demuestra Lidl con su nuevo pudding, perfecto para ir al baño, pero además con muchas otras propiedades y encima, delicioso.

Esta temporada, Lidl ha dado en el clavo con un producto que, según los que entienden de esto, podría cambiar la rutina de muchas personas. Se trata del pudding de chía, mango y cúrcuma de la marca El Tequito, la marca de productos mexicanos de la cadena alemana. Un postre saludable en formato individual que no sólo está bueno, sino que es prácticamente un cóctel de superalimentos que combinados son perfectos para ir al baño, de modo que más de una persona corre a Lidl no sólo para disfrutar de su sabor, sino también para que le ayuda con su tránsito intestinal. Y lo mejor es que se vende por un precio de tan sólo 1,99 euros la tarrina de 125 gramos. En Instagram, el nutricionista que gestiona el perfil @diariodeentrenamiento lo ha definido como un “bombazo” y se ha atrevido a decir que debería llamarse directamente “desatascaburras”, por su capacidad para regular el intestino de forma natural.

El postre de Lid perfecto para ir al baño

A simple vista, este postre de chía, mango y cúrcuma parece un pudding más. Tiene una base cremosa, un color bonito gracias al mango y la cúrcuma, y una textura que recuerda a los yogures con semillas. Pero lo interesante viene al leer su composición. Este producto de Lidl no es sólo un capricho dulce: es una combinación funcional que utiliza tres superalimentos con efectos reales y demostrados sobre el bienestar digestivo y general.

La chía es una semilla pequeña pero poderosa. Aporta una cantidad elevada de fibra soluble, que es justo lo que se necesita para que el intestino trabaje con suavidad y sin bloqueos. Además, contiene omega 3 vegetal, lo que ayuda a mantener la inflamación a raya y da una sensación de saciedad que puede ser muy útil si estás intentando controlar los antojos o perder algo de peso sin pasar hambre.

Por su parte, el mango es una fruta rica en vitamina C. Esto no sólo refuerza el sistema inmunológico, sino que mejora visiblemente el estado de la piel. Lo que no todo el mundo sabe es que también tiene un suave efecto laxante gracias a su contenido en fibra y enzimas naturales. Y como es dulce de por sí, este pudding no necesita añadidos innecesarios: la fruta ya hace su trabajo en cuanto a sabor y salud.

El tercer ingrediente estrella de este pudding de Lid perfecto para ir al baño, es la cúrcuma, ese polvo dorado que durante años ha estado relegado a currys y platos exóticos, pero que ahora muchos médicos y nutricionistas recomiendan como un antiinflamatorio natural. Según @diariodeentrenamiento, incluirla en un producto pensado para el día a día es un acierto total, ya que sus propiedades ayudan a reducir molestias digestivas y articulares sin necesidad de recurrir a fármacos.

Aunque este producto no lleva grandes cantidades, el hecho de que esté presente lo convierte en una opción aún más interesante, sobre todo si eres de los que sufre de inflamación abdominal, gases o dolores articulares que parecen no tener explicación. Además, su sabor se mezcla de forma muy equilibrada con el mango, dándole un toque exótico sin ser invasivo.

Ideal como desayuno, merienda o post-entreno

Otra de las ventajas de este pudding es su versatilidad. Se puede tomar en cualquier momento del día, aunque muchos lo están incorporando como desayuno ligero o merienda saciante. No necesita preparación, se puede llevar al trabajo, a clase o al gimnasio, y no hace falta refrigerarlo si se va a consumir en unas pocas horas. Además, al no llevar azúcares refinados ni harinas, es apto para la mayoría de dietas saludables.

El veredicto de los expertos

El perfil de @diariodeentrenamiento lo ha dejado claro: este producto es una joya escondida en Lidl para quienes tienen problemas para ir al baño. Y lo mejor de todo es que no pretende ser más de lo que es: un alimento natural, funcional, y lleno de ingredientes con evidencia detrás. No hay fórmulas secretas ni promesas milagrosas. Simplemente, chía, mango y cúrcuma combinados de forma inteligente.

Así que si llevas tiempo buscando algo que te ayude a regular tu tránsito intestinal sin complicaciones, este pudding podría ser una solución deliciosa y eficaz.