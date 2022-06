Ahora que ya estamos en verano, seguro que querrás pasar mucho tiempo disfrutando del mar y de la piscina y también como no de tomar el sol y de vestir con prendas que sean frescas de modo que de alguna manera, todos cuidamos un poco más nuestro cuerpo para que luzca lo mejor posible. No podemos olvidarnos de los pies que tras meses y meses llevando calcetines y con calzado cerrado van a lucir ahora con sandalias y zapatos de verano nuevos que puede que nos hagan daño así que para evitar este problema, descubramos ahora el milagro de Mercadona para tus pies que no vas a poder dejar pasar. Lo usarás todo el verano.

El milagro de Mercadona para los pies

Si tienes ganas de ponerte por fin tus nuevas sandalias, o no puedes esperar a pisar la arena de la playa, deberás fijarte bien en el estado de tus pies. Puede que una pedicura sea la solución, pero además, en Mercadona tienes un producto que para muchos ya es todo un milagro. Te protege los pies para que luzcan siempre como nuevos y además te será de gran ayuda en el caso de que estrenes calzado este verano y no quieras que te haga heridas.

El producto en cuestión no es otro que el stick para pies anti-rozaduras Deliplus. Un practico stick que te permitirá poder evitar que aparezca cualquier rozadura o herida debido a que acabas de estrenar unas nuevas sandalias o zapatos, algo que puede ser bastante común cuando llevamos calzado sin calcetines.

Su uso es de lo más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es quitar el tapón del stick, subirlo un poco (empujando desde abajo) y por último, tienes que pasarlo por la zona donde sabes que tal vez te va a salir una rozadura o una ampolla. Puedes aplicarlo en el talón y también entre los dedos. Se creará así una película protector que evitará que salgan heridas cuando lleves tu nuevo calzado. No se aconseja usarlo en el caso de tener heridas abiertas, pero si ya tienes la rozadura desde hace tiempo y está seca, puedes pasarlo para evitar que vaya a más.

El producto que arrasa actualmente en Mercadona se vende como hemos dicho en un envase en formato stick de 4 ml a un precio de 2,50 euros. Está disponible en todos los supermercados de Mercadona así como en su tienda online.