Aunque no son tan importantes como el desayuno o la comida, las meriendas son el momento del día perfecto para no pasar hambre a media tarde y poder llegar a la cena con energía y sin ganas de comerte toda la despensa al llevar demasiadas horas sin comer. Hoy te mostramos una merienda de Decathlon que está desatando la locura y que no sólo está riquísima sino que además es de lo más sano que puedes comer.

La cadena francesa está especializada en equipamiento deportivo pero cuenta también con una sección de alimentación muy interesante en la que se pueden encontrar una gran variedad de productos saludables, proteicos y que son perfectos para no carecer de nada a nivel nutritivo y tener así toda la energía para practicar cualquier actividad.

La crema de cacahuete de Decathlon que te volverá loco

Se trata de la Crema de cacahuete Foodspring, una súper saludable y riquísima crema elaborada 100% con cacahuetes procedentes de una agricultura orgánica controlada y que está disponible en un bote de 250 g al precio de 4,80€. Es un alimento perfecto para tomar como tentempié, como topping, salsa, untada en pan… ¡Muchas posibilidades!.

Esta crema de cacahuete de Decathlon es el producto proteico más versátil que puedes llevar a tu cocina, ideal tanto si estás a dieta como si quieres ganar masa muscular. Cada tarro contiene una crema elaborada con 350 cacahuetes enteros, lo que supone un 29,6% de proteínas, un producto perfecto si estás a dieta para perder peso ya que tiene un alto poder saciante.

Es ideal para tomar en desayunos, meriendas o después del entrenamiento, siendo lo recomendable no tomar más de media cucharada al día ya que es un producto calórico y en mayores cantidades dejaría de tener un efecto tan positivo. Si la utilizas con el objetivo de ganar músculo, igualmente no deberías pasarte de esa cantidad.

Es importante destacar que esta crema de cacahuete de Decathlon no contiene aditivos ni aceite de palma, azúcar, sal ni ningún otro ingrediente, absolutamente todo el contenido son esos cacahuetes orgánicos triturados para conseguir la textura deseada. Si buscas un producto delicioso y nutritivo para tu dieta, sin duda esta crema es una de las mejores opciones que te puedes llevar a tu cocina.