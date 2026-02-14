Cobas AM ha logrado superar los rendimientos del S&P 500 en los últimos 30 años, multiplicándolos por 1,4 veces. Entre las razones de esta rentabilidad se encuentra el análisis profundo de empresas, entre las que se encuentran algunas con altos beneficios pero afectadas en Bolsa por tensiones geopolíticas. Así lo han explicado varios miembros de la gestora de fondos durante un evento de inversión en la Universidad Rey Juan Carlos organizada por la Asociación Libertaria Austriaca (ALA).

En concreto, una inversión inicial de 100.000 euros en 1993 se habría convertido en 4.415.720 euros en la actualidad con la rentabilidad anual de la estrategia Bestinfond y Cobas Selección. Sin embargo, ese mismo montante correspondería en la actualidad a 2.949.760 euros si se hubiera invertido en el principal índice de Estados Unidos (EEUU).

Uno de los elementos que explican estos resultados es la estrategia de análisis de compañías que lleva a cabo la gestora. «Invertimos a largo plazo, compramos compañías con poca deuda», afirmó en el evento Francisco Burgos, director de Relación con Inversores Institucionales de Cobas AM.

Entre esas inversiones, la entidad expuso el ejemplo de CK Hutchison, una compañía de Hong Kong. Micaela Aguinaga, miembro también de Cobas AM, explicó que ésta «es una empresa familiar cuyo valor contable por acción ha ido aumentando a lo largo de los años, a pesar de que ha ido dando dividendos».

¿El problema? «El precio ha ido disminuyendo de tal forma que ahora mismo cotiza un 60% de su valor contable». Esta «anomalía» se debe a que «cotiza en Hong Kong, lugar en el que los mercados no funcionan del todo bien por las tensiones políticas que hay con China».

Sin embargo, la actividad de esta empresa no está expuesta a esas tensiones, pues «sólo tienen un 5% de su negocio en China y Hong Kong; el resto está en Europa y en el resto del mundo». Es decir, la cotización de CK Hutchison está por debajo de lo normal por una cuestión coyuntural que no obedece a su actividad real, según la gestora de fondos.

Inversiones de Cobas AM

Este tipo de cuestiones son las que Cobas AM intenta detectar con un análisis a conciencia: «Nos gustan las compañías donde hay familias, grupos de control que nos invitan a pensar que están alineadas con ese compromiso de generación de valor a largo plazo».

«Lo que hacemos es mirar la variable que nos permite estimar el valor real de las compañías», explica Burgos. «Y ésta es una de las únicas verdades objetivas que se pueden decir en el mundo de la inversión, que una compañía vale lo que es capaz de generar», asegura. «La clave es la generación de caja», sentencia.

Con todo, Cobas AM sigue una estrategia cautelosa, pues tiene «un equipo analizando y votando, con varios filtros, sobre si una compañía compite o no, y si es mejor que las que ya están en cartera». «Cuando invertimos en una compañía, tardamos en concentrar», asegura el directivo.

Primero, invierten «como máximo un 0,7% o un 1% del fondo». Y es que «llegar al 2% es una cuestión de trabajo que tarda meses o años». De hecho, «concentrar hasta el 3%, 4% o 5% de la cartera es un proceso de convicción absoluta».

«Por muy a fondo que inviertas en una compañía, tardas años en conocerla», reconoce Burgos. «Una compañía en la que llevamos cinco años, la vamos a visitar», afirma. «Conocemos al equipo gestor, entendemos las dinámicas propias, y luego podemos concentrar», sentencia.