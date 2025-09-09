La gestora Cobas Asset Management (AM), fundada por Francisco García Paramés, ha anunciado este martes que ha superado los 3.000 millones de euros en activos bajo gestión. Además, la entidad ha conseguido un nuevo récord de suscripciones en un año con 250 millones en entradas netas.

En un comunicado, Cobas AM ha asegurado que el desarrollo de 2025 se debe a los «buenos resultados» de sus fondos, en tanto que las carteras internacionales arrojan hasta el momento una rentabilidad media de un 15% y la ibérica se revaloriza un 40%.

En ese sentido, la entidad ha reseñado como hito a su fondo de renta variable Cobas Selección tras haber superado los 1.000 millones de euros en patrimonio gestionado.

Por otro lado, el brazo de fondos de pensiones de la firma ha superado los 200 millones de euros en activos (incluyendo las EPSV gestionadas de la mano de Surne) y presenta una rentabilidad del 17% en lo que va de año, así como una TAE del 13,75% en el plan de empleo para empresas y del 21,4% en el plan de autónomos.

Cobas AM

«Productos de empleo que siguen ganando tamaño superando un patrimonio conjunto de más de 15 millones de euros, con varias decenas de empresas adheridas y más de 1.000 autónomos», ha asegurado en relación con este tipo de negocio.

En palabras del director general de Cobas AM, Gonzalo Recarte, el proyecto de la firma se ha consolidado gracias a tres pilares fundamentales: «rigor en la gestión, transparencia en la comunicación y orientación al cliente», ha enumerado, para también poner sobre la mesa valores como independencia, conocimiento, talento, experiencia y compromiso.

«Todo ello nos permite mantener intacta nuestra filosofía de inversión y reforzar la confianza de nuestros partícipes», ha englobado. Por otro lado, el profesional ha sostenido que este crecimiento les acerca al límite de activos bajo gestión que fijaron desde el inicio junto a sus copartícipes, un compromiso que, a su juicio, garantiza mantener la misma filosofía y foco en la creación de valor a largo plazo.