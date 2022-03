Gonzalo Recarte, director comercial (CCO) y responsable del departamento de relación con Inversores, marketing y comunicación de Cobas AM explica que la equivocación que la gestora cometió con Arytza fue “un error de asignación de peso en un momento concreto”. Siguen confiando en la compañía panadera, que ahora supone un 4,2% de la cartera del fondo Cobas Internacional.

En una conversación con OKDIARIO, Recarte señala que “errores se cometen siempre en las carteras, el problema es que pilló siendo Arytza un valor importante” de Cobas AM. Un ejemplo de la manera de proceder en la gestora fundada por Francisco Paramés es que encuentran una oportunidad de inversión y toman, de inicio, una pequeña posición. “En la medida en que vamos conociendo más la compañía, sus competidores, su entorno competitivo, si nos gusta, vamos a incrementar las posiciones”.

Defiende que el tiempo ha demostrado que Arytza no fue una mala inversión para Cobas AM. La compañía que elabora el pan de las hamburguesas de McDonald’s, y que está en proceso de venta de todo el negocio que no son las fábricas en Europa, se enfrenta ahora a las subidas del trigo, una de sus principales materias primas. “Lo que el mercado tiene que ver es si es capaz de llevar a sus clientes esa subida de precios”, apunta.

La reducción del peso de la minera Atalaya Mining también responde “básicamente a nuestra manera clásica de operar”. “El equipo lo que hace es cuestionarse todas las inversiones y cuando algo sube lo vende para comprar lo que ha bajado o lo que no se ha movido. Se trata de que el precio objetivo del fondo no pare de subir haciendo esos movimientos como el de Atalaya Mining o el de Elecnor”, la principal posición (9,1%) del Cobas Iberia.

Ese puesto de compañía más relevante que ha dejado Aryzta en Cobas AM lo ocupa Golar. La compañía dedicada al transporte, regasificación, licuefacción y comercialización de gas natural licuado tiene un peso del 8,3% en el Cobas Internacional, del 8% en el Grandes Compañías y del 7,3% en el Selección. “Es un claro ejemplo de ser contrarian respecto al mainstream del mercado”, indica Recarte, que considera que “es totalmente imposible que de aquí a 10, 15 o 20 años, el petróleo y el gas desaparezcan”.

Debido a ese interés por las energías limpias, en Cobas AM han identificado una falta de inversión en la extracción de algunas energías fósiles. “Entendemos, y ya lo dijo la Unión Europea al principios de este año, que el gas es una energía vital para la transformación energética, porque contamina mucho menos que el carbón y el petróleo y tiene la suficiente capacidad para cubrir el gap que va dejando estas energías en la transición hacia las renovables. Y ahí nos encontramos con Golar” subraya.

‘Value’ ESG

Cobas AM se encuadra dentro del artículo 6 de la legislación europea SFDR sobre inversión socialmente responsable, que se refiere a las gestoras sin objetivos de sostenibilidad, es decir, cuyos productos de inversión no consideran riesgos ESG. En opinión de Recarte, “todavía no hay una regulación clara sobre qué es y que no es ESG. Y Golar es un claro ejemplo”.

Además, el director comercial de Cobas AM hace hincapié en la importancia que la gobernanza, la G de la ESG, tiene en la inversión value. “Lo primero que hacía Warren Buffet es analizar a los directivos. Es algo que ya veníamos haciendo históricamente por nuestra forma de analizar las compañías. Otra cosa es que ahora se le quiere poner nombre y dar un número, pero son riesgos que implícitamente ya considerábamos”, subraya.

Objetivos de Cobas AM y competencia

Aunque Recarte subraya que el objetivo principal de Cobas AM es contribuir a capitalizar el ahorro de sus clientes, la firma se fija llegar a los 3.000 o 4.000 millones de euros bajo gestión, momento en el que cerrarían sus fondos. En la actualidad cuentan con unos 1.700 millones y unos 28.000 clientes. De una forma más filosófica, pretenden convertirse en “la gestora independiente de referencia” en España.

“Donde esté Cobas AM va a implicar donde está el sector”, indica. En este sentido, le gustaría que España se asemejase más a países anglosajones y que “la gran bancarización del sector financiero derive a una mayor presencia de gestoras independientes, se llamen como se llame”. Por ello, apunta sobre el esperado lanzamiento de una nueva gestora value en el mercado español que “cuanto más competencia mejor para todos”. “Mientras haya tres entidades que controlan el 75% de los activos, no nos vamos a pelear entre nosotros”, añade.