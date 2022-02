Los bancos españoles controlan 7,5 de cada 10 euros que están invertidos en fondos de inversión o sicavs nacionales. Del total de los 319.244 millones de patrimonio que alcanzaron estos productos financieros a cierre de enero, según datos de Vdos, 238.228 millones están en manos de entidades financieras. Las razones de su éxito entre la población son varias, aunque ese éxito, en algunas ocasiones, no vaya acompañado de una mayor rentabilidad.

De esta forma, los bancos cuentan con una cuota de mercado del 74,62%. El resto del pastel se lo reparten los grupos internacionales e independientes con aproximadamente un 9% de cuota cada uno. Caixabank mantiene su posición como mayor entidad nacional por patrimonio gestionado, con 76.624 millones y una cuota de mercado del 24%, seguido de Santander con 50.624 millones y una cuota del 15,78% y BBVA, con un 13,77%.

A falta de las cifras del último trimestre del año, según la patronal Inverco, en total, los activos bajo gestión de Caixabank alcanzaron los 119.683 millones, a cierre de septiembre, al verse favorecido por la integración del negocio de Bankia una vez se llevó a cabo la fusión entre las dos entidades. Lo hace a través de su gestora, Caixabank AM, VidaCaixa, Bankia Pensiones y Caixabank AM Lux. Muy por detrás, el importe gestionado por Banco Santander 70.575 millones y el de BBVA en 68.074. Entre los diez mayores grupos se encuentran otras entidades españolas como Ibercaja (17.763), Kutxabank (20.306) y Bankinter (12.414). Sin embargo, gestoras como

Rentabilidades y comisiones

La razón básica que se esconde detrás del éxito de los bancos en la gestión del patrimonio de los españoles es que el dinero en efectivo está en los bancos, con lo que lo más cómodo para el ahorrador es no moverlo. La segunda razón es que las entidades requieren a los clientes a estar vinculados para poder optar a mejores condiciones en otros productos, como las hipotecas, obligando a los usuarios a mantener su fidelidad.

Además, los bancos se apoyan en una fuerte acción comercial y en su posición de poder para “colocar” a los clientes sus propios productos. “Una práctica bastante común entre los bancos que tienen gestora propia para incentivar a los clientes a que contraten productos de la casa es cobrar una comisión adicional. Para el inversor final es una desventaja porque les dificulta el acceso a fondos internacionales y en muchos casos consiguen que el cliente decida llevar a cabo sus inversiones a través de otra entidad en la que no haya comisiones adicionales”, explica Miguel Camiña, CEO de Micappital.

Su éxito no siempre va acompañado de rentabilidades. De hecho, las gestoras de los bancos, así como otras grandes firmas, cerraron enero con rentabilidades negativas. En lo que a la banca se refiere, las menores caídas fueron las de Bankinter Gestión de Activos (-1,80%), Ibercaja Gestión (-2,02%) y Caixabank AM (-20,3%). Por el contrario, Azvalor (4,90%) Cobas AM (2,32%) y Abaco Capital (2,10%) se apuntaron las mayores alzas.

En cuanto a productos concretos, tomando como referencia las cifras ofrecidas por Morningstar, los fondos de bancos españoles no se encuentran entre los diez más rentables en este inicio de año. Entre los cincuenta que ofrecen un mayor retorno a los inversores se cuelan productos de Banco Sabadell, como el Sabadell Bolsa España, el Sabadell América Latina Bolsa o el Sabadell España Dividendo, así como algún producto de Banco Santander.