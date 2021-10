Llega el otoño y con él la necesidad de buenos guisos, las lentejas son uno de los platos preparados de Mercadona que no podemos dejar escapar. Ahorrar un poco, no solo dinero, también tiempo, es imprescindible. El día se hace más corto y con él desciende la energía, podemos estar días sin ver el sol o sentir como el frío se instala para no marcharse. Llegar a casa y cocinar en 5 minutos unas lentejas con arroz como las que haría nuestra abuela o madre, es algo que solo Mercadona es capaz de ofrecernos por 1,60 euros.

Las lentejas con arroz de Mercadona deben estar siempre en la despensa

A la hora de hacernos con un plato preparado de cualquier supermercado, debemos tener en cuenta los ingredientes que forman esta delicia. Hay una tendencia al alza de completar recetas, pero en este caso apenas debemos incorporar nada más para que tengamos en 5 minutos un plato de lentejas con arroz de lujo.

Los ingredientes saludables que forman esta receta son la mejor forma de cuidarnos y descansar un poco de la cocina. Las lentejas deberían incorporarse en un menú saludable semanal una vez a la semana como mínimo a determinadas edades o estados. Son una fuente de hierro que hará las delicias de toda la familia.

Mercadona vende sus lentejas en un bol individual, pero podemos jugar con poco con esta base. Son 1,60 euros, que nos costará la ración para uno, podemos calentar estas lentejas en un cazo, añadir agua o caldo e incorporar otro bote de lentejas que nos costará céntimos. Por menos de 2 euros comemos una familia de 4.

Si estamos solos en esta lucha por mantenernos sanos y en forma o somos los únicos vegetarianos de la casa, son una buena opción. La combinación del arroz con las lentejas es una forma de crear proteínas vegetales, elementos necesarios para nuestro cuerpo. No podemos dejar de disfrutar de este plato mientras nos deleitamos con su sabor.

Realmente son más buenas de lo que parecen. Tienen una intensidad nunca vista, si tenemos en cuenta que son un plato preparado. Como si la abuela o madre le hubiera dedicado toda la mañana a cocer las lentejas con el arroz en una receta que costaría al menos una hora prepararlo todo y tendría un coste superior. Ahorra y disfruta con una combinación de sabores y de ingredientes saludables, las lentejas con arroz de Mercadona están de lujo y cuestan poco.