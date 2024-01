Mercadona alerta sobre este producto a los consumidores: si tiene esta pinta, tíralo

Mercadona, la cadena de supermercados líder en España, ha lanzado recientemente un producto que ha causado furor entre los amantes del queso pero que sin embargo parece estar dando algunos «problemas» si tenemos en cuenta que algunos de los clientes han preguntado en redes el porqué de su consistencia. Toma nota, porque Mercadona alerta sobre este producto a los consumidores.

Entre las muchas salsas que Mercadona tiene en sus tiendas, la salsa Cheddar es una de las de mayor éxito si tenemos en cuenta que se asemeja bastante a la que sirven en la famosa cadena de hamburguesas Burger King.

La salsa cheddar de Mercadona se vende en envases de 250 gramos por 1,50 euros y desde que fuera lanzada, ha recibido numerosos elogios en las redes sociales, especialmente en TikTok y en X, la antigua plataforma de microblogging conocida como Twitter. Muchos usuarios han comentado lo deliciosa que es esta salsa, que según dicen, es ideal para acompañar patatas fritas, nachos, perritos calientes o incluso ensaladas.

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias para Mercadona y su salsa cheddar. En los últimos días algunos clientes se han quejado de que el producto les ha llegado en mal estado. En concreto, la tuitera @judithgf5 mostró una foto en la que aparece un bote de esta famosa salsa pero la textura para nada es la que cabría esperar. En lugar de una salsa líquida podemos ver como la textura es grumosa, seca y poco apetecible. Lejos de enfadarse o quejarse de mala manera, la joven ha preguntado a Mercadona como tenía que ser la salsa realmente puesto que no es el primer bote que le sale de este modo.

Gracias por responder. Imagino que existe algún problema con esa salsa, ya que ha desaparecido del lineal, y la segunda que me llevé no la he llegado a abrir, la devolví directamente porque tenía el mismo aspecto de reseco y cuarteada que la anterior. Deseando probarla!!

— Judith GF 🇪🇸 (@judithgf5) January 15, 2024