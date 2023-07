El mayor secreto de los supermercados: la verdad del cartel de ‘últimas unidades’

Los supermercados son uno de los establecimientos más visitados, imprescindibles en la sociedad tal y como se demostró durante la pandemia, y es que sin duda no se puede vivir sin un lugar en el que comprar productos de alimentación, higiene, etc. Te contamos el gran secreto que hay detrás de los típicos carteles de ‘últimas unidades’ en los supermercados… ¡ten mucho cuidado!.

Ojo con los carteles de ‘últimas unidades’ en los supermercados

La agencia Niwsion Neuromarketing ha desvelado en su perfil de TikTok qué es lo que se esconde realmente detrás de los carteles de ‘últimas unidades’ en los supermercados, muy habituales para promocionar un producto del que, tal y como dice el cartel, quedan pocas unidades. Según explican estos expertos, se trata de una estrategia que genera en el consumidor la ansiedad y aversión a perder la oportunidad de comprar algo que se va a acabar por quedar pocas unidades.

Lo cierto es que no siempre que está ese cartel anunciando que quedan pocos unidades es real, ni significa que el producto en cuestión tenga tanto éxito que casi se haya agotado. De hecho, en muchas ocasiones este tipo de carteles se ponen como estrategia para vender un producto que no ha funcionado muy bien, y la gente al verlo no quiere perder la oportunidad de comprarlo ya que da por hecho que ha sido un éxito en ventas, cuando suele ser todo lo contrario.

Además, esos carteles de ‘últimas unidades’ suelen estar acompañados de «más barato», «oferta» o similares, para dar a entender que como quedan pocas unidades básicamente se tira la casa por la ventana para hacerle un favor al consumidor y ponerlo de oferta, cuando en ocasiones ni siquiera se ha rebajado el precio, o no se hace por quedar pocas unidades si no por conseguir vender un producto que no ha tenido el éxito esperado y la clientela no ha mostrado interés en él.

Otra estrategia muy habitual es colocar otras supuestas ofertas como «productos gancho» en los lineales junto a las cajas, especialmente productos que atraen a los niños, así es más fácil picar y comprarlos cuando se está esperando el turno para pasar por caja. En el caso de los niños, otro truco que se utiliza es poner las cosas que son más atractivas para ellos en los estantes más bajos, así podrán cogerlos y convencer a sus padres de comprarlos, ya que si estuvieran en los estantes más altos no los alcanzarían.