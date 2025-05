Malas noticias de Hacienda a estos propietarios: te va a caer una multa si no cumples este requisito

La campaña de la renta entra en su recta final. Hasta el próximo 30 de junio, los millones de contribuyentes que cumplan con los requisitos de ingresos tendrán la obligación de presentar el ejercicio del IRPF ante la Agencia Tributaria. Los propietarios que tengan una segunda vivienda también tendrán que cumplir con los deberes para evitar una multa de Hacienda. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la campaña de la declaración de la renta.

Coincidiendo con el primer mes de la campaña de la renta, Hacienda confirmó que ya se habían presentado un total de 7.602.000 declaraciones de la renta, de las que 4.340.000 eran a devolver por un importe de 3.040 millones de euros. La Agencia Tributaria ya publicó en el mes de abril un informe en el que confirmó que esperaba que se presentaran más de 24 millones de declaraciones durante el ejercicio. Así que esto quiere decir que muchos españoles aún tienen cuentas pendientes con Hacienda.

El próximo 2 de junio, Hacienda habilitará la opción para que los ciudadanos que lo deseen puedan presentar el ejercicio del IRPF en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. Desde el 6 de mayo también se puede presentar la declaración de la renta por vía telefónica y hasta el 30 los ciudadanos que lo deseen también podrán hacerlo a través de internet, que es el canal habilitado desde el primer día de la campaña.

Hacienda y la multa a los propietarios

Hacienda también ha puesto el foco en esta campaña de la renta en las personas que tengan una segunda vivienda. Estos propietarios tienen que saber que, aunque esta no esté alquilada y generando beneficios, también tendrán que dar constancia de ello en la declaración de la renta. En caso contrario, Hacienda puede imponer una multa a los propietarios que no declaren esta segunda vivienda.

En el caso de que esté alquilada, tendrán que declararse en el ejercicio del IRPF como rendimientos de capital inmobiliario. El error que cometen muchos propietarios y que puede derivar en una multa con Hacienda es que no declaran la segunda vivienda cuando no generan unos beneficios. Independientemente de la cantidad que se genere por esta propiedad, esta tiene que figurar en la declaración de la renta.

Por ello, las segundas viviendas que no generen ingreso tendrán que ir al apartado de ‘Bienes inmuebles no afectos a actividades económicas’ en la declaración de la renta. Como no habrá una cantidad que aplicar, se tendrá en cuenta un porcentaje sobre el valor catastral del inmueble. Añadiendo esta segunda vivienda en este apartado de la declaración de la renta, un propietario que tenga una segunda vivienda vacía evitará una multa que será de 100 euros en los casos más leves y se irá incrementando conforme a la gravedad de los hechos.

Hacienda no multa por tener una segunda vivienda vacía

En los últimos meses, muchas informaciones se han hecho eco de que Hacienda multa a los propietarios que tengan una segunda vivienda vacía, pero ya en su día desde la Agencia Tributaria lo desmintieron. Hacienda sí multará a los propietarios que tengan una segunda vivienda vacía y no la declaren conforme figura en la Ley General Tributaria.

«Evidentemente, si la administración tributaria detectara que algún contribuyente titular de viviendas no declara ni la imputación de rentas ni un alquiler, podría iniciar un procedimiento de comprobación. El pago de una sanción tributaria a partir del 50 % del importe dejado de ingresos y el correspondiente interés de demora, que actualmente es del 4,0625 %», afirmó en su día a TVE Arturo Giménez, director del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales.

En caso de que la segunda vivienda no figure como alquilada, este experto también deja claro que «tiene que imputarse con carácter general el 2 % del valor del inmueble o el 1,1 %, si el valor catastral de la vivienda se hubiera revisado en los últimos 10 años».