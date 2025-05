Bizum en el punto de mira de Hacienda: si pasas esta cantidad van a ir a por ti

Cada vez son más las personas que utilizan Bizum en su día a día. La facilidad para enviar dinero con solo un número de teléfono ha convertido esta aplicación en una herramienta imprescindible para millones de usuarios. Ya sea para pagar una cena, devolver una parte de un regalo compartido o incluso realizar pequeñas ventas, Bizum ha simplificado nuestra manera de mover dinero. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que esta comodidad de Bizum tiene límite y Hacienda los vigila de cerca.

El uso continuado y creciente de Bizum ha encendido las alertas en la Agencia Tributaria, especialmente cuando los movimientos dejan de ser algo puntual y se convierte en algo habitual o con una frecuencia que puede interpretarse como una actividad económica encubierta. Algo que es hasta cierto punto comprensible, si tenemos en cuenta que lo que nació como una aplicación para hacer pagos o enviar pequeñas cantidades de dinero de forma instantánea hoy también se ha convertido en una vía para vender, cobrar servicios o incluso pagar alquileres. Y cuando hay dinero de por medio con fines de lucro en Bizum, Hacienda quiere saberlo.

Por eso, si usas Bizum con frecuencia o mueves cantidades altas de dinero, es fundamental que entiendas hasta dónde puedes llegar sin necesidad de declarar, y en qué momento estarías obligado a informar a la Agencia Tributaria. Ignorar estas reglas puede suponer sanciones económicas e incluso la sospecha de fraude. En este artículo te explicamos con claridad todo lo que debes saber para evitar sustos.

¿Cuánto dinero se puede enviar por Bizum sin declarar a Hacienda?

A día de hoy no existe una norma que diga «a partir de X euros tienes que declarar tus Bizum», pero eso no significa que puedas mover dinero sin control. Hacienda no establece un límite exacto para Bizum, sino que se fija en el comportamiento general: si haces muchos envíos o recepciones, o si estos tienen un patrón sospechoso. El umbral más relevante que se tiene en cuenta es 10.000 euros al año. Si superas esa cifra (ya sea enviando, recibiendo o combinando ambas cosas), tu banco está obligado a notificar a Hacienda.

Esto no significa que vayan a sancionarte automáticamente por recibir un regalo de cumpleaños de 1.000 euros. El contexto lo es todo. Pero si recibes cada semana ingresos similares de distintas personas, o si alguien te paga una y otra vez por servicios (aunque tú lo veas como un favor o un trabajo informal), Hacienda puede interpretarlo como una actividad económica no declarada.

Diferencias entre pagos personales y actividad económica

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la naturaleza del dinero recibido. No es lo mismo devolverle 20 euros a una amiga que te pagó la cena, que cobrar 20 euros cada semana por dar clases particulares. En el primer caso, se trata de un simple reembolso entre particulares; en el segundo, se considera una actividad económica que genera ingresos y, por tanto, debe tributar.

Hacienda contempla como rentas sujetas a declaración los ingresos que provienen de alquileres, trabajos por cuenta propia o ventas habituales, incluso si se cobran por Bizum. Si eres autónomo y utilizas Bizum para cobrar tus servicios, debes declarar esos ingresos como rendimientos de actividades económicas, emitir factura, e incluir el IVA y el IRPF correspondientes.

En cambio, los pagos esporádicos entre amigos o familiares, como un regalo, un préstamo o una colecta para un cumpleaños, no tienen implicaciones fiscales si no se repiten de forma sistemática ni superan cantidades elevadas.

Qué ocurre si superas el límite de 10.000 euros anuales

Si durante un año natural tus movimientos por Bizum superan los 10.000 euros, es muy probable que tu banco lo comunique a Hacienda. En ese momento, la Agencia Tributaria puede iniciar una revisión para comprobar el origen de ese dinero y, si detecta que proviene de actividades económicas, podría exigirte declarar los ingresos, abonar los impuestos atrasados e incluso imponerte sanciones.

Además, si Hacienda determina que ha existido intención de ocultar ingresos (por ejemplo, no emitir facturas siendo autónomo o dividir pagos entre varios Bizum para evitar controles), puede considerarlo una infracción grave. En algunos casos, esto se traduce en multas que pueden alcanzar el 150% del importe no declarado.

Cómo declarar los ingresos por Bizum en la Renta

Si has cobrado por Bizum por actividades económicas (ya sea por trabajar por tu cuenta, alquilar un piso o vender productos de forma regular), debes incluir esos ingresos en tu declaración de la Renta. Para ello:

Si eres autónomo, deberás registrar cada ingreso en tus libros contables, emitir factura, e incluirlo como rendimiento de actividades económicas en el modelo 100 (declaración anual) y el modelo 130 (pagos trimestrales).

Si has recibido ingresos por alquiler, deberás declararlos como rendimientos del capital inmobiliario . Si el piso está alquilado como vivienda habitual, puedes aplicarte una reducción del 60% sobre el rendimiento neto.

. Si el piso está alquilado como vivienda habitual, puedes aplicarte una reducción del 60% sobre el rendimiento neto. Si se trata de ingresos esporádicos o únicos, conviene clasificarlos correctamente, ya que no es lo mismo un ingreso puntual que una actividad con ánimo de lucro y continuidad.

La clave está en llevar un registro claro y justificado de los pagos, y en caso de duda, consultar con un asesor fiscal.