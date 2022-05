Maisons du Monde lo peta con su inventazo para jardines y terrazas

Si tienes un jardín o una terraza que disfrutar este verano, seguro que ya habrás pensado en los distintos muebles de exterior que puedes comprar para que no le falte de nada, e incluso juguetes para que los niños se diviertan o también una buena barbacoa, pero tal vez no has pensado en algo que en cuanto descubras de qué se trata vas a querer salir corriendo a comprarlo. Un producto que ya tienes en Maisons du Monde y que de hecho lo peta porque es un gran inventazo para jardines y terrazas.

Maisons Du Monde y su inventazo

Maisons Du Monde ha puesto a la venta un producto que pocos esperaban. Destinado a que lo pongamos en el jardín o en la terraza, está arrasando ahora que ya nos preparamos para la llegada del verano. El producto en cuestión no es otro que el Comedero para pájaros Pico, que ha sido hecho con una fibra de bambú en un porcentaje del 80%.

Un bonito comedero de color verde que puedes colgar de algún árbol del jardín o de alguna viga de la terraza y con ello ayudar a que los pájaros encuentren alimento. Su precio es de 16.99 euros y no te arrepentirás de comprarlo ya que al margen de la función que hagas por el bien de las aves que pasen por tu casa, tiene un diseño (y color) que resulta de lo más decorativo.

El diseño (con unas medidas de alto 25 x ancho 21 x profundo 21) es similar al de dos cuencos, separados por una barra de bambú y con una pequeña cuerda en uno de los extremos. De este modo, sólo tienes que llenarlo y colgarlo para que los pájaros se posen en el borde del cuenco inferior y puedan comer las semillas que les pongas. El cuenco de arriba servirá para que el sol no incida demasiado sobre la comida y los pájaros puedan comer tranquilos.

Eso sí, debes asegurarte que el comedero queda bien fijado. Al ser de bambú es bastante ligero y si no lo cuelgas bien y viene un pájaro grande es posible que acabe por los suelos o que el viento lo tire. Al margen de colgarlo será bueno clavar una chincheta o algo que permita que no se mueva.

Y en el caso de que no desees llenarlo con comida siempre lo puedes dejar como simple elemento decorativo. ¿A qué esperas? Es todo un inventazo de Maisons Du Monde para que el jardín o terraza se vean renovados este verano.