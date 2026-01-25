La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, considera que si Madrid no se adhiriera al chantaje de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el nuevo sistema de financiación, se vería obligado a aportar de acuerdo al nuevo, pero manteniendo las condiciones del antiguo, criticando así la «voluntariedad ficticia» del pacto: «Te quedas con lo malo».

De esta manera, Madrid tendría previsto ceder ante el Gobierno ante el nuevo modelo de financiación y someterse al chantaje del Ejecutivo. Todo ello, por descontado, no será definitivo hasta contar con el beneplácito de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, y agotar todas las vías legales a la contra, a través de las comunidades lideradas por el PP.

De hecho, desde el Ejecutivo regional apuntan que al proyecto actual aún le queda una «larga tramitación en el Congreso y en el Senado». En el supuesto de que finalmente fuera aprobado, Madrid utilizará «todos los resortes legales» para recurrir este «pseudomodelo». En concreto, de recortar la autonomía fiscal y la «posibilidad recogida en la Constitución de bajar los impuestos», Madrid lo llevaría al Constitucional, según revela Albert en una entrevista para Servimedia.

Por el momento, la consejera madrileña apunta que el nuevo sistema ha sido fruto de la presión de ERC: «Me tienes que poner en el sistema de financiación 5.000 millones de euros y luego, a partir de ahí, construimos un modelo», asegura, refiriéndose a las peticiones del partido catalán recogidas en el futuro modelo.

Aunque cada comunidad tiene peticiones dentro de la negociación, la dirigente comprende que todas las regiones tienen que «ceder» en sus «máximos» porque en eso consiste el acuerdo.

Sobre esto Albert explica que España es «diversa» y que hay comunidades que quieren que se tenga en cuenta la «variable de la población ajustada», otras que «pese la dispersión», otras que «pese el coste de la vida» y Madrid, que «se tenga en cuenta la cantidad de matriculados universitarios» por ser «muy superior a la de las comunidades autónomas».

Una «voluntariedad ficticia»

Sobre la posibilidad abierta por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que las comunidades que lo deseen se queden con el modelo antiguo y las que no, con el nuevo. Albert explicó que es una «voluntariedad ficticia» porque las comunidades deben aportar «de acuerdo con el nuevo sistema», pero no se beneficiarían de su reparto, sino que seguirían con los criterios del antiguo, por lo que saldrían perdiendo financiación:

«Te quedas con lo malo del nuevo y no con lo bueno», protestaba. En ese sentido, Madrid se tendría que adherir, aunque Albert subrayó que es una «voluntariedad legal, pero no de facto».

Insistiendo en su crítica al modelo, reprochó que es un «sistema de castas» para «beneficiar a los independentistas» con el que no está de acuerdo «ninguna comunidad», «ni las propias del PSOE». Añadió además que es un «apaño» ante la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, supone hacer «corrupción de Estado».

Cataluña aporta 1.480 millones menos

Con respecto al sistema de aportaciones, según los cálculos de la dirigente madrileña, Cataluña aportará con el nuevo sistema 1.480 millones menos al fondo de servicios públicos esenciales, por lo que la consejera cuestionó de dónde saldrán los recursos para «aportar al Estado». Expresó que la respuesta recibida a esta pregunta es que «del buen devenir de la actividad económica»:

«Si no, siguen subiendo los impuestos y si no, se puede seguir aumentando la inflación porque eso es a lo que ellos llaman buena actividad económica, freír a todos los ciudadanos a impuestos y que la inflación no se controle», lamentó. Argumentó que Cataluña «no está infrafinanciada» y rechazó la creación de «fondos accesorios para aportarle más recursos o el ajuste de estos fondos para que finalmente Cataluña reciba más fondos.

«Va a ser solo para el área mediterránea, pero claro, si solo metes eso, si solo dices el área mediterránea y ves el número de sus sucesos que ocurren, se debería llevar más Valencia y como se tiene que llevar más Cataluña de ese fondo dos tercios del fondo es en función de población ajustada. ¿Quién es quien tiene más población ajustada? Cataluña, pues con ese fondo climático se llevan los que más», lanza como reflexión final.