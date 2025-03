Locura en Mercadona por este postre viral: desaparece al momento de las estanterías

Hay productos que entran en Mercadona y se convierten, sin que nadie lo vea venir, en un fenómeno viral. Uno de esos casos lo protagoniza un postre que ha revolucionado las redes sociales y que está volando de las estanterías en cuanto repone stock. No hablamos de un plato preparado ni de un dulce clásico, sino de una pequeña delicia en formato vasito que ha conquistado los paladares más exigentes: el postre de Tres Chocolates.

En cuanto alguien lo prueba, repite. Tiene una textura cremosa, un sabor profundo y un contraste de capas que lo convierte en una experiencia para el paladar. Y lo mejor de todo: es asequible, cómodo de servir y no necesita preparación. Sólo abrir y disfrutar. La fama que ha alcanzado en redes no es casualidad: los vídeos mostrando la cucharada perfecta se han viralizado, y no es de extrañar que muchos lo consideren ya el nuevo postre estrella del supermercado. Pero, ¿qué tiene este postre que lo está petando tanto? A simple vista, parece uno más de la nevera de Mercadona, pero en cuanto te fijas en los ingredientes y lo pruebas, entiendes el porqué de su éxito.

Está elaborado con una base suave de bizcocho de cacao, coronado con tres capas de mousse de diferentes chocolates: chocolate con leche (15%), chocolate blanco (7%) y un toque final de chocolate negro (2%). Y aunque las proporciones puedan parecer pequeñas, lo cierto es que el equilibrio está tan bien conseguido que cada bocado se siente completo, sabroso y absolutamente adictivo.

Locura en Mercadona por este postre viral

Este postre de Mercadona se presenta en un pack de tres vasitos de 30 gramos cada uno, perfectos para servir de forma individual o para compartir en una merienda especial. El precio del pack es de 2,95 euros, una cifra que muchos consideran más que justa por lo que ofrece: una combinación de sabores que rivaliza con postres de pastelería, con la ventaja de estar ya preparado, conservado en frío y listo para servir en cualquier momento.

La textura es otro de los secretos. No es ni demasiado densa ni demasiado líquida: está justo en ese punto medio que se deshace en la boca. La capa de chocolate blanco aporta cremosidad, el chocolate con leche da el toque goloso que encanta a todos y el chocolate negro aparece de fondo, aportando un ligero amargor que redondea el conjunto. Todo esto sobre una base de bizcocho que mantiene la estructura y añade un matiz esponjoso y delicado.

Y si hablamos de su presentación, los vasitos de cristal en los que viene el postre no sólo aportan un toque elegante, sino que también son reutilizables. Muchos compradores los guardan para usarlos como pequeños recipientes para yogur casero, velas o incluso para decorar mesas dulces.

Además, este postre se ha ganado el corazón de los más golosos y también de quienes buscan una opción dulce sin caer en porciones gigantes. Es perfecto para una pequeña indulgencia, para sorprender a una visita o para acompañar un café después de comer. Incluso se está utilizando como parte de postres más elaborados, como base para tartas o como topping para helados.

Alternativas, cuidados y conservación

Una de las claves de su éxito también es su versatilidad. Aunque ahora es el postre viral, Mercadona tiene otras opciones que también compiten por llamar la atención del público más dulce, como el mousse de limón, las natillas con galleta o el flan de queso. Pero ninguno ha conseguido, al menos por ahora, el nivel de locura que ha desatado el vasito de tres chocolates.

Este producto se encuentra en la zona refrigerada y debe mantenerse en frío hasta el momento de consumirlo. Tiene una fecha de caducidad relativamente corta, lo que indica que no contiene conservantes en exceso. Es ideal conservarlo en la parte más fría del frigorífico y consumirlo dentro de los días indicados en el envase para disfrutarlo en su punto óptimo.

En cuanto al valor nutricional, aunque no es un postre light, su pequeño tamaño ayuda a controlar las cantidades. Cada vasito de 30 gramos permite disfrutar sin excesos, aunque eso sí, con tanto sabor, es fácil que caiga más de uno.

En conclusión, el postre de Tres Chocolates de Mercadona ha llegado para quedarse… si logras encontrarlo. Es un claro ejemplo de cómo un producto sencillo, bien hecho y a buen precio puede convertirse en un fenómeno. No tiene pretensiones, no necesita campañas de marketing agresivas: solo sabor, presentación cuidada y una textura que enamora.

Quienes lo han probado coinciden: este postre es una joya escondida que ya no está tan escondida. Y con razón. Porque no todos los días se encuentra una delicia que por menos de tres euros te transporte a una pastelería gourmet sin moverte de casa. Así que si te lo cruzas en tu próxima visita al supermercado, no lo dudes. Llévatelo.