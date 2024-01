Lo saben todo: este es el método que utiliza Hacienda para controlar el dinero que tienes en efectivo

El dinero en efectivo ha ido perdiendo su prominencia en la era pospandemia, aunque aún hay quienes prefieren el manejo de billetes y monedas para sus transacciones diarias o para guardar sus ahorros fuera del sistema bancario. No obstante, tener dinero guardado en casa no es ilegal en sí mismo, siempre y cuando se pueda justificar su procedencia lícita. Sin embargo, Hacienda ejerce vigilancia sobre las transacciones en efectivo y tiene acceso a datos relevantes gracias al Artículo 93 de la Ley General Tributaria, lo que le permite recopilar información sobre operaciones relacionadas con obligaciones fiscales.

Esta supervisión tiene como objetivo primordial combatir actividades ilícitas, como pueden ser el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico o la financiación de actividades ilegales, así como prevenir fraudes y desfalcos financieros. En este sentido, se han implementado regulaciones más estrictas para los pagos en efectivo en los comercios, reduciendo el límite permitido de transacciones con dinero físico de 2.500 a 1.000 euros desde 2021. A pesar de que el Banco Central Europeo cesó la emisión de billetes de 500 euros en 2019, poseerlos no es ilegal.

Cómo te espía Hacienda

Hacienda monitorea activamente los movimientos financieros que involucran transacciones de 3.000 euros o más, además de cualquier operación que incluya billetes de alta denominación, como los de 500 euros. Además, también pone atención en la inactividad en cuentas con depósitos, considerando como actividad sospechosa la falta de operaciones durante un período prolongado.

La clave para evitar inconvenientes con Hacienda radica en la transparencia durante la declaración de la renta. Incluir la cantidad de dinero en efectivo guardado en casa en el borrador de la declaración y explicar claramente su procedencia puede ser fundamental para evitar posibles problemas con la autoridad tributaria. Este proceso permite aclarar cualquier duda sobre el origen de los fondos, lo que contribuye a prevenir sanciones por parte de Hacienda.

En un contexto más amplio, la fiscalización de las transacciones en efectivo busca prevenir actividades delictivas y garantizar la transparencia en las operaciones financieras. El uso del dinero físico en la economía ha disminuido gradualmente, impulsado por la conveniencia y la seguridad de los métodos de pago electrónicos. A pesar de ello, el control de Hacienda sobre las transacciones en efectivo sigue siendo una medida clave para evitar el lavado de dinero y otras actividades ilegales.

Es importante tener presente que la regulación sobre el manejo de efectivo está en constante evolución. Las medidas implementadas buscan no solo evitar actividades ilícitas, sino también adaptarse a un entorno económico en constante cambio, donde la tecnología juega un papel cada vez más relevante en las transacciones financieras del día a día.

Límites dinero en efectivo

Los límites actuales para el manejo de dinero en efectivo en España se encuentran regulados de manera precisa. En el ámbito nacional, el traslado de cantidades iguales o superiores a 100.000 euros requiere de una declaración correspondiente. En el caso de entrada o salida de territorio español desde o hacia el extranjero, el límite se reduce a 10.000 euros, exigiendo igualmente la declaración de este movimiento.

La legislación ha establecido restricciones adicionales para los pagos en efectivo, con el objetivo de mitigar fraudes financieros. Según la Ley 11/2021, de 9 de julio, los pagos en efectivo para adquirir bienes o servicios superiores a 1.000 euros deben realizarse a través de otros medios de pago, como tarjetas de crédito o transferencias bancarias. Esta medida se aplica específicamente a transacciones donde al menos una de las partes actúe como empresario o profesional.

El Banco de España ha clarificado que desde el 11 de julio de 2021, las operaciones que superen el límite de 1.000 euros o su equivalente en moneda extranjera no pueden efectuarse en efectivo, siempre y cuando alguna de las partes involucradas actúe en calidad de empresario o profesional. Para aquellos pagadores que sean individuos físicos y puedan justificar que no tienen residencia fiscal en España y no actúen como empresarios o profesionales, este límite se incrementa a 10.000 euros.