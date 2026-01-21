Se lo están llevando hasta los peluqueros: el secador de Lidl que no paran de recomendar
Cada cierto tiempo aparece un producto barato que sorprende por cómo rinde, y eso es justo lo que está ocurriendo con el secador Cien Beauty de Lidl. Sin campaña detrás ni grandes anuncios, ha empezado a ganar presencia entre profesionales que lo han probado por curiosidad y se han encontrado con un aparato más solvente de lo esperado. Llama la atención porque cuesta 14,99 euros, una cifra que normalmente se asocia a herramientas básicas, pero su rendimiento se acerca al de secadores bastante más caros. Por eso algunos peluqueros ya lo mencionan como una opción interesante para tener de apoyo o incluso para uso diario.
Pero el interés no viene sólo del precio, aunque este sea un argumento de peso. Lo que realmente ha sorprendido es todo lo que ofrece: un motor silencioso, diferentes niveles de calor y velocidad, tecnología iónica y función Cool Shot, todo en un secador que entra en la categoría de uso doméstico pero que ofrece resultados propios de gamas superiores. Y para muchos, eso convierte la compra en una apuesta segura. A esto se suma un detalle que valoran tanto profesionales como quienes se arreglan en casa: es ligero, manejable y no recalienta el brazo durante el uso. El diseño es simple, pero funcional, y trae dos accesorios clave, boquilla estrecha y difusor, que amplían mucho las posibilidades de peinado. No es casualidad que se haya agotado en varias tiendas.
El secador de Lidl que no paran de recomendar
Uno de los aspectos más comentados es su motor DC de bajo ruido. No es sólo cuestión de comodidad; trabajar con un secador que hace menos ruido permite controlar mejor el acabado, escuchar cómo reacciona el cabello y, en casa, no despertar a media familia. Aunque este tipo de motor suele encontrarse en secadores más caros, Lidl lo incorpora en este modelo manteniendo un precio muy competitivo.
Además, integra protección contra sobrecalentamiento, algo importante cuando se utilizan temperaturas altas de forma continuada. Esto alarga la vida útil del aparato y evita sustos innecesarios.
Tecnología iónica para menos encrespamiento y más brillo
La tecnología iónica se ha convertido en un imprescindible en peluquería, y este secador la utiliza para reducir la electricidad estática y mejorar el acabado final. Quienes lo han probado notan el cambio: el cabello queda menos encrespado, más suave y con un brillo natural que normalmente solo se consigue con un secador profesional.
También acorta el tiempo de secado, un punto clave para cabello largo, rizado o muy denso. Para muchas usuarias, ese detalle ya justifica probarlo.
Ajustes suficientes para adaptarse a cualquier tipo de cabello
Este secador de Lidl incluye una configuración sencilla, pero más que suficiente para la mayoría de rutinas:
- 3 niveles de calor
- 2 niveles de velocidad
- Función Cool Shot para fijar el peinado
- Difusor para ondas marcadas o rizos naturales
- Boquilla estrecha para un alisado preciso
Esta combinación permite secar rápido cuando hay prisa, trabajar mechón a mechón cuando se quiere un acabado más pulido y fijar el peinado con aire frío al final, tal y como recomiendan los profesionales.
Accesorios útiles y un diseño pensado para durar
El paquete que encontramos en este secador de Lidl incluye dos accesorios que amplían mucho su versatilidad:
- Boquilla concentradora, ideal para alisados, brushing o peinados más definidos.
- Difusor grande, perfecto para cabello rizado o para dar volumen sin encrespar.
El filtro extraíble facilita la limpieza y evita la acumulación de pelusas, algo que alarga la vida del secador. Además, el cable de 180 cm da margen para trabajar con comodidad en baños pequeños o lejos del enchufe.
Por qué se lo están llevando hasta los peluqueros
No es habitual que un aparato económico entre en la categoría ser favorito de peluqueros, pero lo cierto es que este modelo ha encontrado su hueco por tres motivos muy concretos que ya hemos mencionado, pero que conviene recordar y resaltar:
- Buena potencia (2000 W) para un secado rápido.
- Tecnología iónica que deja un acabado más profesional.
- Relación calidad-precio que resulta difícil de igualar en el mercado.
Para profesionales, puede servir como secador auxiliar o de repuesto. Para usuarios domésticos, es una herramienta muy completa para quienes buscan buenos resultados sin invertir mucho dinero.
Un secador que sorprende más de lo que promete
En definitiva, el secador Cien Beauty de Lidl no pretende competir con gamas de lujo, pero cumple con algo que muchos buscan: potencia suficiente, control de temperatura, función de aire frío y tecnología iónica a un precio muy por debajo de la media. De ahí que se haya convertido en uno de los productos más recomendados del momento. Así que ahora ya lo sabes, si deseas o necesitas renovar tu secador o quieres uno que te dé un acabado decente sin gastar demasiado, este modelo ofrece un rendimiento difícil de encontrar por 14,99 euros y , anota , sólo en el bazar online de Lidl.
