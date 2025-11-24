Llega la Navidad al mejor outlet de Zara Home y esto es todo lo que me voy a llevar

Llega la Navidad y en los próximos días millones de españoles decorarán su casa con motivos de la época más bonita del año. Las principales tiendas del país ya están repletas de adornos navideños y quizá el Black Friday puede ser la oportunidad perfecta para hacer unas compras a un módico precio. Durante estas semanas también podrás encontrar grandes descuentos en el primer outlet de Zara Home que Inditex ha abierto en Madrid. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo Zara Home.

Este 29 de noviembre se celebra el Black Friday, en el que será otro gran día de las ofertas en moda, electrónica, pequeños electrodomésticos, hogar y otros productos, como pueden ser los de decoración. La Navidad está a la vuelta de la esquina y durante los próximos días millones de españoles comenzarán a decorar sus hogares, como suele ser habitual cada año. Además de los descuentos que se pueden encontrar durante esta semana con motivo del «viernes negro», los devotos de la decoración también pueden hacer el agosto en noviembre en el nuevo outlet de Zara Home.

Y es que el grupo Inditex, referencia en moda a nivel mundial, ha decidido abrir su primer outlet de Zara Home en Madrid. Para los menos entendidos, un outlet es una tienda en la que se venden productos de temporadas pasadas a un precio reducido. En estos establecimientos puedes encontrar descuentos que pueden irse hasta un 70%, lo que bajará de forma considerable su precio. Así que los grandes amantes de esta firma de la empresa de Amancio Ortega pueden estar de enhorabuena.

Las ofertas para Navidad en Zara Home

El nuevo outlet de Zara Home está en la calle Salvador de Madariaga en San Sebastián de los Reyes. Concretamente, donde está ubicado el outlet más importante de la Comunidad de Madrid, a pocos minutos de la capital. «La temporada de descuentos ha llegado al outlet de Zara Home, y con ella, la oportunidad de embellecer tu hogar con artículos de alta calidad a precios irresistibles», se puede leer en su página web oficial.

Por ello, la influencer María de las Heras, que suele publicar vídeos relacionados con viajes o buenos planes en los que invertir el tiempo libre, ha publicado un vídeo de su visita al primer outlet de Zara Home ubicado en San Sebastián de los Reyes. «¿Sabías que existe un outlet de Zara Home en Madrid?», comienza diciendo en un vídeo que cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María de las Heras | Planes y Viajes (@pdeplanazos)

«Es el único en España y ahora está repleto de cositas navideñas. Desde un montón de adornos para el árbol superoriginales hasta coronas navideñas preciosas», cuenta mientras realiza un tour por esta tienda del grupo Inditex. «Estos calendarios de adviento que me fliparon, adornos, peluches y hasta muebles de las típicas galletitas de jengibre», afirma mientras señala todos los productos que ofrece esta tienda.

«Y por supuesto, el resto de productos normales de Zara Home. Y lo mejor es que todo tiene descuento en el outlet», dice sobre este establecimiento, que suele estar situado en la mayoría de centros comerciales de todo el país y en las zonas de tienda, y que ofrece todo tipo de productos relacionados con el hogar. Ahora también podrás encontrar elementos para decorar la casa con motivo de la Navidad.