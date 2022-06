Estando en verano muchos son los productos que podemos comprar estos días para que nuestras vacaciones sean mejores y también como no, más refrescantes. Productos como el que ahora os queremos presentar y que se encuentra disponible en uno de los mejores supermercados en España. Toma nota, porque llega a Lidl la exquisitez en electrodomésticos para la cocina: no hay otro igual y estamos seguros que en cuanto sepas de qué se trata querrás salir a buscarlo, de modo que te ofrecemos toda la información al respecto y también como no, cuánto cuesta porque lo cierto es que tiene un precio rebajado que te va a sorprender.

El electrodoméstico que arrasa en Lidl

Muchos son los electrodomésticos que podemos encontrar en Lidl y que nos están sorprendiendo este verano, pero uno de los más vendidos actualmente es su nevera de tamaño «mini» que te va a permitir poder tener bebidas y alimentos frescos sin necesidad de ocupar demasiado espacio.

Una nevera de tamaño reducido que aunque pensada para tener en casa, nadie te dice que no te la puedas llevar a la casa de vacaciones donde vayas a a pasar tu verano o al camping que hayas reservado.

La nevera en cuestión tiene el nombre de Comfee Mini nevera ya que ha sido fabricada por Comfee que es una marca de electrodomésticos que de alguna manera, se ha especializado en este tipo de neveras que muchas personas utilizan también, aunque quizás incluso en un tamaño más reducido para poder colocar dentro productos de cosmética y maquillaje, así como los del cuidado de la piel de modo que puedan mantenerse frescos y con todas sus propiedades.

La mini nevera que venden en Lidl tiene unas medidas de 50 x 48,5 x 44 cm aproximadamente y además destaca por su diseño que es de inspiración retro, de modo que al margen de servirte para que las latas de bebida o cualquier pieza de fruta o táper de comida se mantenga fresca (tiene capacidad para 47 litros), que duda cabe que tiene un estilo que te quedará genial en la cocina, aportándole mucho estilo.

El electrodoméstico más «top» de Lidl tiene clase de eficiencia energética F, con un tope de puerta cambiable, cierre automático, bisagra lateral de acero inoxidable, junta de puerta cambiable y como podéis ver, se presenta en color blanco.

Disponible en los supermercados de Lidl y en su tienda online, la nevera mini Comfee tiene un precio que roza los 300 euros, aunque dado que estamos ahora en rebajas puede ser vuestra por 149 euros.