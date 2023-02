La lista de las 30 mejores empresas para teletrabajar según la revista Forbes

La revista Forbes ha publicado la lista de las 30 mejores empresas para teletrabajar, una opción que cada vez es más apetecible para más trabajadores. Desde la pandemia son muchas las empresas que han descubierto las posibilidades del teletrabajo. La posibilidad de trabajar sin salir de casa, permitiendo ahorrar en tiempo, el bien más preciado que tenemos seduce a cada vez más personas. Según Forbes hay un total de 30 empresas que son las mejores a la hora de ofrecer un contrato para teletrabajar desde cualquier lugar del mundo.

Estas son las 30 mejores empresas para teletrabajar según la revista Forbes

Fundación Wikimedia.

Protocol Labs.

Clipboard Health.

Omnipresent Group.

Achieve Test Prep.

Coalition Technologies.

Big Time Studios.

Cash App.

com.

8Bit Recruitment.

sh.

Remote Technology, Inc..

Ripple Labs.

Velocity Global.

Cómo teletrabajar en estas 30 empresas que ofrecen mejores puestos según la revista Forbes

El teletrabajo no es tan fácil como parece. Tiene muchas ventajas como son el hecho de no salir de casa, pero también determinados inconvenientes. Se necesita mucha disciplina con el control de las horas y el trabajo que hay que hacer. No es fácil enfrentarse a una serie de condiciones que son nuevas.

Salir de casa para trabajar, parece tener los días contados ante un mundo en el que se prima el individualismo. Son muchas las empresas que han optado por ahorrar costes con este sistema que implica una carga mayor para el trabajador que el responsable de controlar determinados puntos que son claves.

Tener el mismo horario o uno de muy similar, es importante, cumplir con los horarios es uno de los miedos y temores de todo teletrabajador. Separar la vida personal, de la profesional es una de las tareas más complicadas cuando se está en casa. Tal como se pudo ver con el confinamiento, es un básico disponer de un espacio en el que poder trabajar cómodamente sin que nada afecte o distraiga.

Estas empresas son las mejores según Forbes, pero hay muchas más con las mismas características. Buscar un teletrabajador es siempre una buena opción para evitar los gastos de una oficina física y, además, obtener la mejor opción posible sin restricciones, no importa de donde sea o donde esté en ese momento. El teletrabajo puede ser beneficios para empresas, pero también para trabajadores.