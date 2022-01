La elección de un buen calzado es muy importante, principalmente por la comodidad de llevar en los pies unos zapatos que no te molesten pero también por elegir diseños con estilo que te ayuden a completar un look perfecto. Hoy te mostramos unas botas de mujer de Lidl que te van a enamorar en cuantos las veas y te las puedes llevar a casa por menos de 18 euros… ¡un chollo que no puedes dejar pasar!.

Aunque especializada en alimentación, la cadena alemana cuenta también con un amplio catálogo en otras secciones, especialmente en ropa, calzado y artículos para el hogar. No cabe duda de que se ha ganado a pulso ser una de las cadenas de supermercados con mayores cifras de ventas en nuestro país, siendo ya más de 600 tiendas las que tiene en España.

Las botas de mujer de Lidl que te van a enamorar

Estos Botines marrones para mujer tienen un forro suave, ideales para ponerte durante todo el invierno y llevar los pies calentitos al tiempo que luces un estilazo increíble ya que prácticamente combinan con todo. Tienen cremallera para que te las puedas poner y quitar fácilmente.

Estas botas de mujer de Lidl están disponibles en las tallas de la 36 a la 40 y tienen un precio de 17,99€, un verdadero chollo ya que este tipo de calzado suele tener un precio mucho más alto, y lo cierto es que son de calidad, no es que sean baratas porque su calidad no es recomendable. Su suela es flexible y muy resistente, fabricada en TPR, mientras que el forro y la plantilla son de tejido y el material de la parte exterior es cuero PU sin DMFA y tejido. Son botas resistentes que si las tratas bien pueden durar mucho tiempo.

Claves para elegir el calzado adecuado