Lidl ‘regala’ el robot de cocina barato que va a arrasar esta Navidad: por 20 euros tienes el regalo perfecto

Encontrar un regalo que sea económico y útil, especialmente si se trata de uno para un amante de la cocina, es casi una misión imposible en estas fechas. Sin embargo, al final cada año aparece un producto que se convierte en el superventas de diciembre, y este año todo apunta a que el fenómeno volverá a llegar desde Lidl. La cadena ya es conocida por revolucionar las cocinas con el Monsieur Cuisine, el robot que compite con marcas muy superiores en precio y que se agota cada vez que aparece en tienda. Pero ahora, el movimiento va por otro lado: un accesorio que prácticamente convierte este robot en un procesador profesional y por menos de 20 euros.

Lo curioso es que no se trata de un gran aparato, ni de una de esas máquinas que llenan media encimera. Es un accesorio sencillo, práctico y que resuelve una de las tareas más pesadas en la cocina: cortar, rallar o laminar verduras, frutas o quesos en segundos. Y justo por eso está empezando a estar en boca de todo el mundo: es barato, útil y encaja a la perfección como regalo para quien ya tiene un Monsieur Cuisine en casa. Lidl lo tenía a 29,99 euros, pero lo ha rebajado a 19,99 euros en su bazar online, una cifra que explica por qué empieza a agotarse a medida que se acerca diciembre. No es habitual encontrar un complemento de este tipo tan barato, y menos si es compatible con tres modelos distintos del robot estrella de la cadena.

Lidl ‘regala’ el robot de cocina barato que va a arrasar esta Navidad

El dispositivo en cuestión es el procesador de alimentos SFMC 4 B2, un accesorio exclusivo para los modelos Monsieur Cuisine smart, connect y connect trend. Es decir, prácticamente todos los que tiene Lidl actualmente a la venta y que muchos ya tienen en su casa. Su función es simple pero muy demandada: rallar y cortar alimentos sin esfuerzo, algo que muchos usuarios echaban en falta en la versión original del robot.

El punto fuerte está en el disco de doble cara, que permite elegir entre rebanado fino o rallado según la receta. Basta con colocar el alimento por el conducto, presionar ligeramente con el empujador y dejar que el motor del Monsieur Cuisine haga el resto.

Llama la atención además que Lidl haya incluido incluso un programa automático dentro del propio Monsieur Cuisine para usar este accesorio, algo que hasta hace poco solo estaba disponible en accesorios mucho más caros de otras marcas. Por este motivo no hay complicación a la hora de usarlo: se coloca, se selecciona el programa y listo.

Útil, barato y compatible con casi todos los robots de Lidl

Tres son las razones principales, por las que este accesorio está empezando a volar:

Su precio. Encontrar un accesorio funcional por menos de 20 euros es raro. Los recambios o complementos de robots de cocina suelen costar entre 40 y 80 euros fácilmente. Aquí Lidl ha atacado justo por el lado más atractivo: precio mínimo y utilidad máxima.

Además, es un complemento libre de BPA, fácil de lavar y bastante ligero, algo que suma puntos cuando se busca un utensilio que no dé pereza usar.

El acierto de Lidl con este tipo de productos

No es casualidad que Lidl vuelva a triunfa con este tipo de producto, un accesorio pequeño. El éxito del Monsieur Cuisine no sólo estuvo en su precio frente a la Thermomix, sino en esa colección de añadidos que convierten el robot en un electrodoméstico todoterreno. Y este nuevo lanzamiento encaja en la misma línea: productos económicos, prácticos y que resuelven tareas concretas sin que el cliente tenga que invertir una cantidad elevada.

Si el año pasado fueron las freidoras de aire o los pequeños electrodomésticos que se agotaban en horas, este diciembre apunta a que será este procesador el que cope los pedidos del bazar online. El precio, la compatibilidad y la utilidad lo convierten en uno de esos regalos que no decepcionan.

Un regalo de 20 euros que parece mucho más

A falta de semanas para Navidad, muchos usuarios ya se han hecho con este procesador de alimentos que cuesta menos de 20 euros, y que sólo tienes en el bazar online de Lidl. Para quien busque un detalle útil, práctico y económico, este accesorio entra directo en el top de opciones baratas pero funcionales. No ocupa espacio, no requiere instalación complicada y hace que el robot de cocina más popular del país gane un nivel extra de versatilidad. ¿A qué esperas para hacerte con uno?.