Este 23 de noviembre se celebró una manifestación en Barcelona por el elevado precio de los alquileres, sin embargo, desde hace meses, ya se aplica la Ley de Vivienda en Cataluña y no se ha logrado ninguna mejoría. Incluso, los expertos hablan de que a raíz de aplicar la regulación del Gobierno, la situación ha empeorado. En concreto, se ha producido una fuga de alquiler de larga estancia, que con la nueva normativa ha pasado a ser temporal, ya que así los propietarios evitan la regulación de precios de la Ley de Vivienda.

Como explica a OKDIARIO Iñaki Unsain, CEO de ACV Gestión Inmobiliaria: «La Ley de Vivienda, donde se regula el precio de los alquileres de vivienda habitual, no está funcionando porque la oferta ha disminuido de forma drástica y porque ha habido un traspaso muy importante de pisos que antes se alquilaban como vivienda habitual, y ahora se alquilan como vivienda de temporada para evitar el control de precios».

Se reduce el alquiler de larga estancia

El motivo de esta fuga de alquileres habituales que han pasado a ser alquileres de temporada se debe a que estos últimos no están regulados por la Ley de Vivienda. «Está teniendo lugar una fuga masiva de los contratos de vivienda habitual, que son los contratos normales de cinco años a los contratos temporales. La causa es que los contratos temporales no tienen una fijación de precios porque no están regulados por la Ley de Vivienda, ya que se fija un acuerdo entre las partes», indica Unsain.

Aumenta el fraude en los alquileres

Como consecuencia de este cambio en el modelo de alquileres también se está produciendo más fraude, porque para que un alquiler sea considerado como temporal debe de cumplir una serie de requisitos, que no se están cumpliendo. «Lo que está ocurriendo es que se están haciendo muchos contratos temporales en fraude de ley, es decir, muchos contratos se están haciendo como temporales, cuando en realidad no cumplen con las circunstancias específicas para ello», defiende.

Los contratos temporales tienen que cumplir dos requisitos, que en muchos casos de Barcelona no se están llevando a cabo. «El primer requisito es que exista una razón probada que motive la temporalidad. El ejemplo más claro es el estudiante de máster que viene a estudiar dos años a Barcelona y que tiene una matrícula pagada en la Universidad. Mientras que el segundo requisito es que se fije en el contrato que la residencia habitual sigue estando en el país de origen del inquilino», afirma.

Por tanto, el resultado en Barcelona de la aplicación de la Ley de Vivienda está siendo una fuga masiva de contratos de vivienda habitual a contratos temporales para esquivar la fijación de precios. «Actualmente, hay un porcentaje elevado de contratos temporales que no son legales, porque no cumplen con estas dos circunstancias», asegura.

Declarar mercado tensionado

Hay que recordar que la Ley de Vivienda permite declarar una zona tensionada, entonces se fija un precio del alquiler por parte del estado. «Barcelona ahora mismo, como se ha declarado mercado tensionado, pues estás obligado a poner un precio que te fija el estado. Hay una pequeña horquilla y el precio que puedes poner tiene que estar en esa horquilla en función de donde esté tu vivienda, metros, etc. Al fijar estos precios, esto hace que la rentabilidad de las viviendas en alquiler baje de forma drástica, porque lo que se podía alquilar a 1.500 euros antes, ahora pasa a ser 800 euros».