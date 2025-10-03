La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha dejado caer que el ex presidente del Banco Central de los Países Bajos (DNB, por sus siglas en holandés), Klaas Knot, sería un buen candidato para sustituirla en su cargo cuando ella agote su mandato al frente del organismo encargado de la política monetaria de la eurozona. No obstante, la decisión no está en sus manos sino en el Consejo de Gobierno del banco central.

En ese sentido, Lagarde ha aminorado la responsabilidad de sus compañeros en la toma de decisiones de este calado, asegurando que «se comportan a menudo todos como divas y hay que saber llevarlos».

La actual presidenta del BCE no se ha cortado y ha dejado ver que apuesta abiertamente por el holandés Klaas Knot: «Lo conozco desde hace, al menos, seis años. Tiene el intelecto, la resistencia y la capacidad de conectar con los demás».

Así lo ha afirmado la responsable de la política monetaria de la eurozona en el pódcast College Leaders in Finance que se emitirá este domingo y al que ha tenido acceso la agencia de noticias neerlandesa ANP.

El mandato no renovable de la actual presidenta expirará en octubre de 2027 y la elección de un halcón como Klaas Knot apuntaría a una preferencia futura dentro del BCE por unos tipos de interés elevados que mantengan la inflación a raya frente a la postura de las palomas, más favorables a reducirlos para dinamizar el crecimiento económico.

Knot fue gobernador del Banco de Países Bajos entre julio de 2011 y junio de 2025 y, también, fue presidente del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB). Antes de liderar el DNB, fue vicetesorero general y director de Mercados Financieros del Ministerio de Finanzas de 2009 a 2011.

Previamente, el holandés trabajó durante 12 años para el DNB desempeñando cargos de economista sénior en el Departamento de Política Económica y Monetaria y como responsable de la División de Política de Supervisión.