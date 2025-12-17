La Justicia de EEUU imputa al fundador de Tricolor por «presunto fraude» a sus prestamistas

El fundador de Tricolor Holdings, el prestamista de automóviles de alto riesgo que entró en concurso hace unos meses, ha sido imputado por supuesto fraude, según un documento judicial desclasificado por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos este miércoles.

El fundador David Chu y varios ejecutivos del grupo «conspiró para defraudar y defraudó a los prestamistas y a los inversores en valores respaldados por activos de Tricolor Holdings», según relata la acusación formal de la agencia estadounidense.

«Varios ejecutivos de Tricolor defraudaron de forma repetida a los prestamistas utilizando diversos planes fraudulentos, entre ellos la ‘doble pignoración’ de activos como garantía para respaldar un préstamo y, a continuación, pignorar los mismos activos a otro prestamista para respaldar otro préstamo».

La investigación del DOJ llega en un momento muy delicado para los mercados de crédito privado, que aún temen una crisis de calidad crediticia en Wall Street tras las quiebras conjuntas de First Brands, Tricolor, y otros grandes proveedores del sector de motor en el espacio de meses.

[Noticia de última hora, habrá actualización en breve]