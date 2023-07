Los jubilados van a recibir una carta en unos días. Deben saber esto antes de leerla

La jubilación es una de las mejores épocas de la vida, aquella que comienza cuando finaliza la vida laboral y llega el momento de disfrutar del tiempo libre y de todo lo cosechado a lo largo de la vida hasta ese momento. Te contamos cuál es la importantísima carta que van a recibir los jubilados y a la que se debe prestar mucha atención ya que es decisiva para su futuro… ¡toma nota!.

La carta del Imserso que van a recibir los jubilados

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) puso en marcha el pasado 26 de junio las fechas del plazo de inscripción para su ‘Programa de Turismo’, incluyendo también la información sobre los precios definitivos, que se han encarecido en un 7,5% con respecto a la última campaña. En los próximos días, los pensionistas jubilados recibirán una importantísima carta del Imserso para viajar de cara a la temporada 2023-2024.

Las personas que ya están acreditadas en el Programa de Turismo del Imserso recibirán en sus domicilios una carta para renovar su participación y que sea posible también en la nueva temporada. En la carta se incluyen los impresos para la modificación de datos con la siguientes información: datos personales, preferencia de destino y vinculación con otra persona de la misma provincia; además de espacio para realizar las modificaciones que se considere oportunas en cada caso.

En el caso de que los datos no hayan variado y sean correctos tal y como figuran en la carta, no será necesario cumplimentar ese impreso. Si hubiera que cumplimentarlo debido a un error o cambio en los datos, el impreso deberá después remitirse por correo, al igual que debe hacerse en el caso de quienes vayan a inscribirse por primera vez en el programa. Es muy importante que cualquier modificación se notifique para que el programa no se vea afectado y se pueda disfrutar de los beneficios de pertenecer al mismo.

Si quieres enviar el impreso por correo postal, la dirección es Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140, 28080, Madrid. También puedes optar por la vía telemática, sin duda más rápida y para la que necesitas tener a mano el número de referencia que aparece en la carta del Imserso que has recibido. Para hacerlo bastará con acceder al Programa de Turismo y pulsa en ‘Edición’ para después escanear el código QR que aparece en la carta y modificar los datos que sean necesarios.