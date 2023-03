Jamás un bolso de Bimba y Lola había sido tan barato

Los bolsos son complementos imprescindibles para millones de personas en todo el mundo, en su gran mayoría mujeres, pero lo cierto es que cada vez más hombres deciden llevar bolso para poder llevar sus pertenencias en un mismo lugar, lo cual sin duda resulta muy cómodo. Hoy te mostramos un bolso de Bimba y Lola que está arrasando en ventas por su estética tan espectacular y por el descuentazo tan increíble que tiene… ¡nunca un bolso de esta firma había sido tan barato!.

En el catálogo de Bimba y Lola puedes encontrar una gran variedad de bolsos de diferentes estilos y tamaños, algunos de ellos el mismo en diferentes diseños para que puedas incluso comprarte tu tipo de bolso favorito en diferentes diseños para que te ayuden a complementar una gran variedad de looks. La firma gallega es una de las firmas de moda españolas más relevantes y exitosas de los últimos años.

El bolso azul de Bimba y Lola que está tirado de precio

Se trata del Bolso solapa pelo azul claro, un precioso bolso que destaca principalmente por un llamativo color azul que está presente en todo el pelo que envuelve la superficie, una auténtica maravilla de diseño que te va a dar un estilazo increíble y que podrás combinar de infinidad de maneras diferentes. Actualmente tiene un espectacular 50% de descuento que deja su precio final en tan sólo 97 euros, un chollazo épico ya que no es habitual que los bolsos de esta firma bajen de los 100 euros.

Este fantástico bolso azul de Bimba y Lola es un bolso de hombro de pelo, con un tono claro para ese azul tan bonito, un modelo en un tamaño mediano con unas medidas de 23,5 x 20,5 x 9,5 cm, el tamaño ideal para llevar lo básico encima sin tener que cargar un bolso pesado. Ideal tanto para ponértelo de día como de noche, podrás llevarlo a trabajar, a pasear o salir de fiesta con él, se adapta a todo gracias a una estética arrolladora.

Entre las características más interesantes de este bolso están que tiene cierre de solapa, asa de cadena, exterior personalizado con logo LB, construcción soft, interior con etiqueta logotipada y acabado metálico plateado. El packaging incluye bolsa protectora para que lo puedas tener guardado de forma correcta cuando no lo estés utilizando, así se conservará en las mejores condiciones posibles.

En cuanto a los materiales utilizados para su fabricación, el exterior es 98% poliéster y 2% piel vacuna, mientras que el forro es 100% poliéster. Es muy importante que para sus cuidados tengas en cuenta las recomendaciones del etiquetado, que son no lavar, no usar lejía ni blanqueadores, no realizar limpieza en seco, no secar en secadora y no planchar.