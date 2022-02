Invesco se muestra positivo con el Ibex 35 en 2022 al considerar que el índice puede hacerlo bien gracias a su composición, en la que bancos y empresas de telecomunicaciones tienen un peso elevado. En la gestora esperan que la Bolsa española lo haga bien, en línea con el resto de la renta variable europea gracias al “cambio de paradigma” que viven los mercados, en el que, con la perspectiva de tipos, los inversores prefieren las compañías de valor frente a las de crecimiento.

En la firma apuestan por Europa al tener unas valoraciones más atractivas que EEUU. Para las bolsas del viejo continente esperan rentabilidades de entre el 8% y el 10%, frente a las subidas esperadas en torno al 6% para Wall Street. No es que no les guste la renta variable estadounidense, pero prefieren sectores de valor frente a los de crecimiento, después de varios años en los que el conocido como value lo ha hecho peor.

Así lo ha señalado Fernando Fernández-Bravo Sauco, responsable de ventas institucionales de la firma, durante una presentación de perspectivas de inversión para este ejercicio, en el que la gestora espera que bancos, compañías relacionadas con el petróleo, telecos o empresas de salud se beneficien de las subidas de tipos. “Son sectores que tienen unos costes fijos muy elevados. El hecho de que haya más inflación puede repercutir en subidas de precios y pueden hacerlo mejor”, ha destacado Fernández-Bravo.

2022, año de transición

Así, apuestan por la rotación de activos, un cambio de tendencia en el que las grandes tecnológicas no registrarán un mal comportamiento, pero si se verán perjudicadas por la pérdida de atractivo inversor ante unas tasas de los bancos centrales más elevadas.

En la gestora consideran que este 2022 será un año de transición en el que la inflación es el principal riesgo. Sobre la subida de los precios, esperan que toque techo a mediados de 2022 y que se modere paulatinamente el próximo ejercicio.

Por ello, apuntan, los bancos centrales deben tomar las decisiones mes a mes. En este sentido, anticipan entre tres y cuatro subidas de tipos por parte de la Fed a lo largo de 2022, muy por debajo de los siete u ocho incrementos que esperan otras gestoras o casas de análisis. En Invesco, tienen la esperanza de que el banco central estadounidense no empiece a subir tipos en su reunión de marzo, sino en la siguiente.

Fondos cotizados

La gestora espera que 2022 vuelva a ser un buen año para los fondos cotizados (ETF) y que continúe la tendencia alcista que estos productos ya registraron en 2021. Según ha señalado su responsable de ETFs para Iberia, Latianoamérica y Estados Unidos offshore de Invesco, Laure Peyranne.

Según la firma, los inversores están especialmente interesados en los vehículos que ofrecen exposición a los sectores más innovadores, como el blockchain. El año pasado la firma lanzó un ETF de bitcoin dirigido a clientes institucionales que ha despertado el interés de los inversores.

Además de los ETFs relacionados con el blockchain, la gestora también ve interés en los vehículos que ofrecen exposición a las tendencias relacionadas con la transición energética. «Con la pandemia, los ETF han demostrado ser herramientas líquidas transparentes y eficientes para acceder a los mercados y proteger las carteras», ha señalado Peyranne.