El plan de acción contra la guerra que Pedro Sánchez anunció el pasado mes de diciembre para hacer frente al alza de precios no ha logrado su objetivo. Uno de los requisitos para ampliar estas medidas era que la inflación subyacente superase el 5,5% en marzo, algo que las grandes instituciones económicas ya dan por hecho ante el notable incremento de los precios que se ha producido durante los primeros meses de este año.

«Con efectos desde el 1 de enero de 2023 y vigencia hasta el 30 de junio de 2023: Se aplicará el tipo del 5% del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los siguientes productos: los aceites de oliva y de semillas y las pastas alimenticias. El tipo del recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 0,625%. No obstante, el tipo impositivo aplicable será el 10% a partir del día 1 del mes de mayo de 2023, en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente del mes de marzo, publicada en abril, sea inferior al 5,5%» reza el BOE donde se recoge el paquete de medidas.

Una cifra, que según las últimas proyecciones de inflación de Funcas, no sucederá hasta diciembre de este año. Concretamente, el think tank dedicado a la investigación económica y social, proyecta una inflación subyacente del 7,5% en el mes de marzo, moderándose en el entorno del 6,5% durante el segundo trimestre. Una disminución de la tasa que se revertirá durante los meses de verano, hasta volver a alcanzar el 6,7% en agosto. No será hasta diciembre de 2023 cuando la inflación subyacente baje del 5,5%, concretamente al 5,2%.

De esta forma, todo apunta a que la ampliación de la rebaja del IVA tendrá que decidirse en mayo, una fecha señalada en el calendario, ya que coincide con la campaña electoral de municipales y autonómicas. Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja celebrarán sus comicios autonómicos el 28 de mayo de 2023, coincidiendo con las municipales.

Así, Sánchez se anota un tanto: la prórroga de la rebaja del IVA se decidirá en esas fechas, utilizándose como arma arrojadiza para decantar los comicios a favor del PSOE. Y no es para menos: las últimas citas electorales no han dejado en muy buen lugar a los socialistas que han visto como Juanma Moreno conseguía una mayoría absoluta en Andalucía, Isabel Díaz Ayuso la rozaba en Madrid y la alianza PP-VOX se hacía con la presidencia en Castilla y León.

Y la rebaja del IVA no es la única medida que Sánchez se guarda para la campaña. El último decreto anticrisis aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez contempla una ayuda de 200 euros para la cesta de la compra destinada a 4,2 millones de familias, según Moncloa. Sin embargo, este cheque único y anual no se otorgará de manera inminente para que estos hogares, con rentas inferiores a 27.000 euros, y que podrán solicitarse entre el 15 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2023.

Sin embargo, el Ejecutivo se lo toma con calma y no es por casualidad: Hacienda resolverá sobre tales ayudas en la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo y las abonará en las semanas previas a la cita con las urnas. Así, las medidas «más sociales» de Sánchez parecen estar diseñadas como un arsenal electoral más que como ayudas a los españoles, que como consecuencia de la inflación persistente están viendo como su poder adquisitivo es cada vez menor.