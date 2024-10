IKEA tiene el invento más eficaz para no pasar frío sin encender la calefacción: adiós a la cortinas

IKEA ha lanzado un producto innovador que promete revolucionar la manera en que mantenemos la calidez en el hogar sin necesidad de encender la calefacción. Se trata del estor opaco FYRTUR que no sólo bloquea completamente la entrada de luz, sino que también actúa como una barrera térmica, ayudando a conservar la temperatura de las habitaciones. Con un diseño moderno y la última tecnología, este estor inteligente se presenta como una alternativa eficaz para quienes desean mantener el calor en casa sin recurrir a altos gastos energéticos. El estor de IKEA perfecto para no pasar frío.

Con el FYRTUR, IKEA ofrece una solución práctica y elegante para aquellos que buscan un control eficiente de la luz y la temperatura de sus hogares. Disponible en dos tamaños, 80 x 195 cm por 139 euros y 60 x 195 cm por 129 euros, este estor se adapta a diferentes ventanas y necesidades. Su diseño sin cuerdas garantiza la seguridad de los más pequeños de la casa, eliminando cualquier riesgo de accidentes. Además, su instalación es sencilla y no requiere realizar nuevos orificios si ya se dispone de los soportes para otros modelos de estores de IKEA, como el TRETUR o el KADRILJ. A continuación, exploramos el resto de las características que hacen del FYRTUR el invento de IKEA que todos querrán este invierno para no tener frío y no gastar tanto en calefacción.

IKEA tiene el invento más eficaz para no pasar frío

El estor FYRTUR es mucho más que un simple accesorio de ventana, ya que incorpora tecnología inteligente que permite su control a distancia mediante un mando incluido o a través de la aplicación IKEA Home smart. Para quienes desean una mayor automatización, es posible conectarlo al hub DIRIGERA de IKEA, lo que abre un mundo de posibilidades de control, desde programar la subida y bajada del estor a horas específicas hasta integrar su funcionamiento con otros dispositivos inteligentes del hogar. Así, se puede mantener la calidez del hogar regulando la entrada de luz en función de las horas de mayor o menor radiación solar, lo que contribuye a un ahorro energético significativo.

Por otro lado, la principal ventaja del estor FYRTUR es su capacidad para oscurecer por completo una habitación con sólo pulsar un botón, lo que resulta ideal para quienes valoran el descanso sin interrupciones de la luz exterior. Sin embargo, su verdadera utilidad va más allá, pues al ser un estor opaco, también ayuda a mantener la temperatura de la habitación, evitando la pérdida de calor a través de las ventanas, especialmente en invierno. Este efecto aislante puede marcar una gran diferencia, especialmente en los meses fríos, donde el uso de la calefacción suele disparar las facturas.

El FYRTUR funciona de manera inalámbrica, gracias a la batería recargable BRAUNIT que lo alimenta. Esta característica hace que su instalación sea aún más sencilla, ya que no requiere cables visibles ni conexiones a la red eléctrica. Además, el paquete incluye un repetidor que debe estar ubicado a unos 10 metros del estor para asegurar el buen funcionamiento de las funciones inalámbricas. Todo el sistema viene preconfigurado para que su uso sea inmediato, ahorrando tiempo y complicaciones al instalarlo en cualquier estancia del hogar.

Por otro lado, los materiales con los que está fabricado el FYRTUR garantizan su durabilidad y resistencia. La tela del estor está compuesta de un 100% poliéster, al menos un 90% reciclado, lo que lo convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente. Las barras superior e inferior son de aluminio anodizado, mientras que las tapas están hechas de policarbonato y plástico ABS. Este conjunto de materiales asegura una larga vida útil, además de aportar un toque moderno y minimalista a la decoración de cualquier habitación.

Ahorro energético y control térmico: la gran ventaja del FYRTUR

Una de las grandes preocupaciones de los hogares durante el invierno es mantener una temperatura confortable sin que las facturas de calefacción se disparen. Aquí es donde este invento de IKEA contra el frío se presenta como una solución ideal. Gracias a su diseño opaco y su ajuste perfecto a las ventanas, este estor actúa como una capa adicional de aislamiento, reduciendo la pérdida de calor que comúnmente ocurre a través de los cristales. Esto significa que el calor generado por la calefacción se conserva por más tiempo en la habitación, disminuyendo la necesidad de tenerla encendida durante tantas horas.

Además, el FYRTUR permite controlar la entrada de luz de forma precisa, lo que resulta útil durante el otoño e invierno cuando las horas de luz natural son limitadas. Con la posibilidad de programar el estor para que se suba o baje automáticamente en función de la posición del sol, se puede aprovechar al máximo la luz natural para calentar el hogar durante el día y bloquear el frío por la noche, mejorando la eficiencia térmica de la vivienda. De esta forma, se obtiene un hogar más cálido y acogedor sin depender exclusivamente de la calefacción.

El estor FYRTUR, por su diseño y funciones avanzadas, también contribuye a un ambiente más relajado y adecuado para actividades como el trabajo remoto, el estudio o el descanso, ya que su control remoto permite adaptar la luminosidad de la habitación de acuerdo a la actividad que se esté realizando en cada momento.

Instalación y mantenimiento

IKEA ha pensado en cada detalle para que el FYRTUR sea una solución cómoda desde el primer momento. La instalación es sencilla y no requiere grandes modificaciones en la pared o el techo, ya que el estor viene con los soportes de pared o techo incluidos. Si se decide cambiar de estores en el futuro, no será necesario perforar nuevos agujeros, ya que los herrajes son compatibles con otros modelos de estores de la marca.

En cuanto al mantenimiento, es importante tener en cuenta que el FYRTUR no debe lavarse a máquina, ni utilizar lejía, secadora, ni plancha para mantener en buen estado la tela. Su limpieza puede realizarse con un paño suave para eliminar el polvo y mantener el estor en óptimas condiciones. Esta simplicidad en su cuidado lo hace ideal para aquellos que buscan un producto duradero y de fácil mantenimiento.

Ahora ya lo sabes, la próxima vez que pienses en cómo mantener tu hogar cálido sin gastar de más en calefacción, considera la opción de renovar tus estores con el FYRTUR de IKEA. Sin duda, este invento es la alternativa moderna y efectiva que hará que las tradicionales cortinas queden en el pasado.