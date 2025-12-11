Idealista considera que las medidas sobre la vivienda avanzadas por el Gobierno en las últimas semanas «inciden en el camino equivocado» y advierte que «la emergencia del alquiler es total y cercana ya a la catástrofe». En un documento al que ha accedido OKDIARIO, el portal inmobiliario critica que mientras la falta de oferta se ha vuelto «endémica», la Administración sigue poniendo el foco «en atacar los precios desde posturas altamente ideologizadas».

Francisco Iñareta, portavoz de idealista, explica que en línea con la confrontación política, la vivienda se ha instalado en una suerte de posverdad donde «desde las propias instituciones se intenta minar la confianza en los datos y estadísticas que se presentan para aportar claridad y transparencia al mercado». En este sentido, apunta que ocurre sobre todo «cuando los datos presentados muestran la inoperancia, cuando no la nocividad, de todas las medidas adoptadas».

En la misma línea, Iñareta subraya que existe una enorme incertidumbre legislativa en la que «la falta de acuerdos mínimos provocará que sea prácticamente imposible aprobar o modificar ninguna ley que mejore la accesibilidad de la vivienda». De esta forma, lamenta que en 2026 los precios «seguirán subiendo», tanto en venta como en alquiler, y la oferta seguirá bajando.

Critica la «sobreprotección» del inquilino

En su escrito, Idealista apunta directamente a los avales ante impago aprobados por el Consejo de ministros esta misma semana y critica que la emergencia actual es la consecuencia de «años de legislación tendente a sobreproteger a los inquilinos con un contrato en vigor, pero que ha excluido a los inquilinos que están buscando vivienda».

Este desequilibrio cada vez más acusado entre propietarios e inquilinos consideran que «sigue provocando que desparezcan miles de viviendas del mercado», que pasan a engrosar los datos de casas vendidas, y ha generado que el actual problema ya no sean solo los precios sino «la imposibilidad de alquilar una vivienda, aún pudiendo pagarla».

De esta forma, exponen que es «indudable» que el escenario de bloqueo político ha resultado de alguna manera beneficioso para el mercado: «Ha impedido la aprobación de nuevas medidas que hubieran lastrado aún más el alquiler, sobre todo poniendo aún más difícil el acceso a las viviendas», ironiza.