El Ibex 35 avanza un 0,73% en la apertura con el foco en el BCE y los máximos de Wall Street

El Ibex 35 ha amanecido este miércoles con una subida del 0,73% con el foco puesto en la decisión del Banco Central Europeo (BCE) este jueves y tras los nuevos máximos de la Bolsa neoyorquina anoche. Esto ha llevado el selectivo madrileño a superar los 15.100 puntos, después de marcar de nuevo el umbral de los 15.000 puntos al cierre de los mercados este martes. La gran beneficiada de la jornada este miércoles ha sido Inditex tras registrar un beneficio neto de 2.791 millones de euros en el primer semestre, una mejora del 0,8% con respecto al ejercicio anterior.

Empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión, las cotizadas que lideran las subidas en el Ibex 35 son Inditex, con un avance del 6,2%. Le siguen ACS (+1,1%), Indra (+1%) y Acciona Energía (+0,9%).

Y del lado de los descensos, las compañías más rezagadas son Puig (-6,92%) tras presentar sus resultados, Cellnex (-0,77%), Telefónica (-0,28%).

Entre otras claves del día, Repsol E&P, la filial de exploración y producción del grupo ha cerrado con éxito una emisión de tres series de bonos en Wall Street por un total de 2.500 millones de dólares (2.134,5 millones de euros).

Mercados internacionales

El resto de las Bolsas europeas también abrían al alza este miércoles. La Bolsa de París ha dejado atrás las turbulencias bursátiles tras el fracaso de su moción de confianza y la subsecuente dimisión del primer ministro, François Bayrou anoche. El índice CAC sube un 0,34% en la apertura. Emmanuel Macron ha nombrado a Sébastien Lecornu, su actual ministro de Defensa, para tomar el relevo de Bayrou. Fráncfort también abría la alza, con un 0,51%, al igual que Londres (+0,27%) e Milán (+0,26%).

El precio del barril del Brent, la referencia de Europa, se disparó un 0,87% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 66,97 dólares, mientras que la cotización del West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, subía a mayor medida, con un 0,91% hasta los 63,2 dólares. Por otro lado, en el mercado de divisa, el euro se colocaba en 1,17 billetes verdes frente al dólar, mientras que el bono a 10 años retrocedía hasta el 3,234%.