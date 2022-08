Con toda la documentación del vuelo en mano se debe acudir a la compañía, Ryanair, para presentar la correspondiente reclamación. De esta manera no habrá ninguna duda, se podrá conseguir el dinero que de otro modo sería imposible. No dejes que esta huelga te deje sin vacaciones, si no has podido viajar en estos días, quizás más adelante puedas realizar una escapada un poco más lejana con todos los gastos pagados.