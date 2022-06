Huelga Ryanair 2022: cómo reclamar y cuánto dinero te pueden pagar por tu vuelo cancelado

La huelga del personal de cabina de Ryanair amenaza con aguar las vacaciones de verano de este 2022 de muchos viajeros que esperaban poder recuperar el tiempo perdido. Ryanair se enfrenta en la primera operación salida de las vacaciones a un parón que podría costarle muy caro. Ante la falta de acuerdo de los días 24 al 30 de junio y el 1 y 2 de julio, se realizará una huelga de 24 horas que tendrá una seria afectación en los viajeros que hayan apostado por esta compañía low cost. Si eres uno de los afectados, así es cómo puedes reclamar y este es el dinero que te pueden pagar.

Huelga de Ryanair 2022

La compañía low cost Ryanair anunció para el inicio de la operación salida del verano 2022 una huelga que puede ser histórica. Después de una pandemia como la que le mundo ha vivido, las ganas de viajar y de recuperar la normalidad son totales. Por desgracia un desacuerdo entre la compañía y el personal de cabina ha obligado a los trabajadores a ejercer su derecho de huelga.

Si no has tenido tiempo de cambiar tu billete o directamente te has encontrado sin posibilidad de viajar como consecuencia de esta huelga, debes saber cómo reclamar para recuperar tu dinero y la correspondiente indemnización. Quedarse en tierra puede significar perder el hotel o en enlace en un viaje de varias escalas.

Pasos para reclamar por la huelga de Ryanair 2022

Según la Organización de consumidores FACUA, la compensación que todo viajero debe conseguir es de al menos 250 euros y el pago integro del billete que no se ha podido usar por la huelga de Ryanair 2022. La normativa no deja lugar a dudas: “los pasajeros recibirán una compensación por valor de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para los intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás entre 1.500 y 3.500, y 600 euros para el resto de los vuelos”.

Con toda la documentación del vuelo en mano se debe acudir a la compañía, Ryanair, para presentar la correspondiente reclamación. De esta manera no habrá ninguna duda, se podrá conseguir el dinero que de otro modo sería imposible. No dejes que esta huelga te deje sin vacaciones, si no has podido viajar en estos días, quizás más adelante puedas realizar una escapada un poco más lejana con todos los gastos pagados.