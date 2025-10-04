Hay un pescado que cuesta 3 veces más barato fresco que congelado: lo revela un pescadero profesional

Comer pescado es uno de los pilares de la dieta mediterránea. Pero justo ahí surge una duda habitual: ¿merece la pena comprarlo fresco o es mejor congelado? Hay casos en los que la diferencia de precio es mínima, o incluso sale más rentable el congelado. Pero también hay situaciones en las que el ahorro al elegir el fresco es considerable. Es lo que pasa con un pescado muy popular que se encuentra en prácticamente todos los supermercados.

Un pescadero que suele compartir vídeos en redes sociales ha señalado que comprar un este tipo de pescado entero en la pescadería puede salir hasta tres veces más barato que llevarse una bandeja de filetes congelados. Y eso ya es un motivo de peso para pensárselo.

Este es el pescado que cuesta tres veces menos fresco que congelado

El pescado que destaca en este caso es el salmón, uno de los más consumidos en España. En la zona de congelados, los filetes ya listos pueden rondar los 25 euros por kilo. Sin embargo, si se compra el salmón entero, el precio baja notablemente. Esto ocurre porque se compra sin cortar, sin empaquetar y sin procesar.

Según explica el pescadero Jeferzon López, el ahorro está en cortarlo uno mismo. Filetear el salmón en casa no sólo permite reducir el precio por kilo, sino también adaptar los cortes al gusto de cada uno. Desde lomos gruesos para el horno hasta tacos para tartar, pasando por las partes perfectas para caldo o sopas. Todo se aprovecha.

Además, al prepararlo tú mismo, puedes ajustar los cortes al tipo de cocina que prefieres. Eso sí, hay que saber hacerlo bien.

Cómo filetear el salmón en casa sin complicarse

Para empezar, necesitas:

Un cuchillo largo y flexible (de filetear o jamonero).

Una tabla grande y firme.

Unas pinzas para sacar espinas.

Papel absorbente.

Paso a paso:

Para preparar un salmón entero en casa, lo primero es lavarlo bien con agua fría y secarlo con papel absorbente. Colócalo sobre una tabla firme, con la tripa hacia ti y la cabeza a la izquierda si eres diestro. El primer paso es quitar la cabeza: haz un corte justo detrás de la agalla, hasta la espina, y repite por el otro lado.

Guárdala, porque sirve para un caldo. Luego, introduce el cuchillo por la parte superior de la espina y deslízalo con cuidado hasta la cola para sacar el primer filete. Dale la vuelta al pescado y haz lo mismo por el otro lado para obtener el segundo lomo.

Después, pasa los dedos por el centro de cada filete para localizar las espinas y retíralas con unas pinzas. Si prefieres quitar la piel, pon el filete con la piel hacia abajo, sujeta bien la cola y desliza el cuchillo entre la piel y la carne, con un movimiento suave y continuo.

Por último, corta el salmón en porciones según lo que vayas a cocinar: tacos, lomos o lonchas finas. Así, en poco tiempo, tendrás el pescado listo a tu manera y sin pagar de más.

Con algo de práctica, puedes dejar el pescado listo en menos de 10 minutos. Y la diferencia económica compensa el esfuerzo.