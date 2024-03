Han bajado el precio justo cuando lo necesitabas: Ikea tiene las mesas con almacenaje de la temporada

Dentro de todo lo que tiene que ver con los productos para el hogar y la decoración, es importante que demos con muebles que sean tanto funcionales como estéticamente agradables. Ikea, conocida por su mobiliario práctico y moderno, sabe bien cómo enamorarnos con sus propuestas y más cuando decide bajar el precio de aquellas que son las más vendidas. En este caso, nos queremos centrar en sus mesas con almacenaje dado que están ahora rebajadas por lo ¿Qué mejor momento para ir a por ellas?. Toma nota, porque estas mesas de Ikea te va a encantar y además tienen precios nunca antes vistos.

Las mesas de centro son esenciales en cualquier sala de estar, ya que proporcionan una superficie para colocar cosas y también ofrecen almacenamiento adicional. Son piezas que pueden destacar tu estilo personal así que ya te has convencido y deseas comprar una, nada como elegir uno de estos cinco modelos Ikea, cada una con su propio estilo y beneficios, y lo mejor de todo, ¡con esos precios!.

Las mesas de centro que arrasan en Ikea

Desde mesas con cajones a las que te permiten incluso guardar mantas y otros textiles de hogar, estas cinco mesas son perfectas para tu salón, sala de estar o porqué no, para el dormitorio y lo mejor de todo es que ninguna de ellas llega a los 100 euros.

Mesa de centro LUNNARP

La mesa LUNNARP es la definición de elegancia discreta. Su diseño neutral en color blanco la hace increíblemente fácil de combinar con cualquier tipo de decoración, desde la más moderna hasta la más clásica. No solo es un mueble bonito a la vista, sino que ofrece un almacenaje práctico debajo de su superficie superior. Las patas inclinadas son un detalle original que añade un toque de diseño escandinavo al conjunto. Fabricada con tablero de partículas y estructura inferior de tablero de fibras, ambas con lámina de papel y borde de plástico, esta mesa es fácil de mantener simplemente limpiándola con un paño húmedo y secándola con un paño seco. Sus medidas son 90 cm de longitud, 55 cm de ancho y 48 cm de altura, capaz de soportar hasta 25 kg por balda. Su precio antes era de 69,99 euros pero ahora es tan solo de 59,99 euros.

Mesa de centro SVENARUM

La resistencia y durabilidad se encuentran en la mesa de centro SVENARUM. Este mueble no solo es robusto gracias a su material principal, el bambú, sino que también ofrece amplio espacio de almacenaje en dos niveles con bordes elevados para evitar caídas. Su diseño sencillo se integra sin esfuerzo en cualquier ambiente hogareño. Además, el bambú es un material que gana carácter y belleza con el paso del tiempo. La estructura está complementada con un marco de acero y pies de plástico de polipropileno. Con unas dimensiones de 98 cm de longitud, 55 cm de ancho y 50 cm de altura, esta mesa se mantiene impecable con solo una limpieza regular usando un paño húmedo. Su precio era de 129 euros y ahora es de 99,99 euros.

Mesa de almacenaje ÄNGESBYN

La mesa ÄNGESBYN es una solución dos en uno: mesa y almacenaje en un mismo mueble. Su diseño permite que se adapte a cualquier espacio del hogar, ya sea como mesa de centro o mesita auxiliar. La combinación del metal en su base y el tablero de madera le confiere un estilo rústico y acogedor. Puedes elegir usarla con o sin la bolsa de tela incluida para ocultar o mostrar lo que almacenes. El tablero de madera maciza presenta variaciones naturales que hacen que cada pieza sea única. Con una altura de 48 cm y un diámetro de 60 cm, esta mesa tiene una capacidad máxima de carga de 10 kg. Su precio era de 129 euros y ahora es de 99,99 euros.

Mesa de centro FJÄLLBO

La mesa FJÄLLBO es una declaración de estilo rústico-industrial gracias a su combinación de metal y madera maciza. Ofrece una amplia superficie estable junto con una balda inferior ideal para guardar revistas, libros y otros elementos esenciales del salón. La madera maciza proporciona una textura única a cada mesa debido a las variaciones naturales en sus vetas y color. Mantenerla es sencillo: basta con limpiarla regularmente con un paño húmedo. Sus medidas son 90 cm de longitud, 46 cm de ancho y 46 cm de altura. Su precio actual es de 69,99 euros (antes era de 79,99 euros).

Mesa de almacenaje KVISTBRO

La mesa KVISTBRO ofrece un diseño abierto e innovador que permite almacenar objetos como mantas o cojines en su cesta interior o dejarla vacía para crear una sensación espacial en la habitación. Su estructura metálica ligera pero estable facilita su traslado donde se desee. Además, cuenta con una práctica asa para levantar fácilmente el tablero superior. Esta versátil mesa puede servir como mesa de centro o mesita auxiliar. Con una altura de 42 cm y un diámetro de 61 cm, se limpia fácilmente con un paño húmedo. Su precio anterior era de 59,99 euros y ahora es de 49, 99 euros.

Con estas mesas podemos comprobar de qué modo Ikea ha demostrado una vez más su capacidad para ofrecer muebles prácticos sin renunciar al diseño ni a la calidad. Además, con estos precios reducidos, no hay excusa para no darle a tu hogar ese toque funcional y elegante que has estado buscando. Ya sea por su diseño único o por su practicidad, estas mesas con almacenaje son una elección inteligente para cualquier hogar moderno.