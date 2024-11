Podemos ha cedido este jueves ante el Gobierno de Sánchez y votará finalmente a favor de la reforma fiscal que incrementará el impuesto a la banca, así como a otros sectores como el de las socimi, el de los apartamentos turísticos o el de la sanidad privada. Así, con el apoyo de Junts, PNV, ERC, BNG y Bildu, el PSOE ha logrado sortear las dificultades y poner de acuerdo a todos sus socios para implementar el nuevo sablazo fiscal.

Así lo ha desvelado la formación liderada por Ione Belarra a través de su cuenta de Telegram. En él, Podemos asegura que el acuerdo prevé impulsar una proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas, para lo que se constituirá una comisión negociadora con participación de todos los partidos en los próximos días.

«El acuerdo supone el compromiso del PSOE y Podemos de impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas», asegura la formación morada en dicho comunicado.

De esta forma, el Gobierno se asegura la aprobación del paquete fiscal, que en origen consistía en un nuevo impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales y al que se sumaron otros impuestos, y que ya contaba con el apoyo de todo el bloque de investidura.

Así, el Ejecutivo consigue convencer a sus socios para subir el impuesto a la banca en un punto más de lo que no se pudo aprobar el pasado lunes, hasta el 7%. Todas las entidades financieras cuyo margen de intereses y comisiones supere los 5.000 millones de euros deberán abonar este nuevo tipo impositivo.

El Ministerio de Hacienda ha planteado una nueva propuesta a ERC, Bildu y BNG con el objetivo de garantizar el apoyo necesario para salvar el impuesto mínimo global a las empresas multinacionales.

Podemos vota el impuesto a la banca

Esta iniciativa forma parte de una enmienda transaccional ya presentada previamente por PSOE y Junts, que fue rechazada en la comisión del lunes debido a la abstención de los socios de izquierda.

No obstante, hasta el momento, todo dependía de la decisión de Podemos. Si los de Ione Belarra decidían no apoyar la medida, el aumento del impuesto a la banca no hubiera salido adelante. Sin embargo, finalmente, la formación morada ha cedido.

De este modo, el nuevo tipo del impuesto a la banca será del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.

Por otro lado, la recaudación obtenida se distribuirá a las comunidades autónomas de régimen común en el año natural siguiente a aquel en el que deba autoliquidarse el impuesto, en función de su Producto Interior Bruto (PIB).

El importe de la recaudación se pondrá anualmente a disposición de las autonomías de régimen común mediante operaciones de tesorería, cuyo procedimiento se determinará reglamentariamente, y se efectuará en el ejercicio siguiente al de recaudación del impuesto.