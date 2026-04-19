La empresa española de Defensa UAV Navigation, que pertenece al Grupo Oesía, ha sido señalada por Rusia por colaborar con Ucrania. De esta forma, este miércoles, el canal oficial de Telegram del Ministerio de Defensa ruso difundía una lista de empresas europeas que fabrican componentes para drones para Ucrania, entre las que se incluía esta compañía. No obstante, desde UAV Navigation (Grupo Oesía) han querido aclarar tras esta noticia que cumplen con «la regulación vigente en la UE».

«En lo que insistimos es en que UAV Navigation, compañía de Grupo Oesía, desarrolla y comercializa sus soluciones tecnológicas de uso dual en cumplimiento estricto con la regulación vigente y dentro del trabajo conjunto con el Gobierno español, en el marco del compromiso con la Unión Europea», ha explicado desde Grupo Oesía a OKDIARIO.

«La Unión Europea y el Gobierno de España cuentan con una hoja de ruta clara y definida en materia de política exterior y de defensa, también en lo que respecta a Ucrania», han aclarado desde Grupo Oesía.

Por otro lado, hay que destacar que después de escribir Rusia este mensaje en el canal de Telegram, el número dos del Consejo de Seguridad ruso, Dimitri Medvédev, señaló que este listado publicado, en realidad, era una lista de «objetivos potenciales».

Así es la empresa UAV Navigation, del Grupo Oesía

La empresa señalada UAV Navigation pertenece al Grupo Oesía, que es una multinacional tecnológica española con sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid), y que cuenta con 50 años de experiencia en el sector de la Defensa y las telecomunicaciones.

Esta compañía está especializada en la ingeniería de uso dual, que desarrolla e implanta proyectos en 42 países. Además, cuenta con 4.000 trabajadores en 20 sedes corporativas repartidas entre Europa, Latinoamérica y Asia.

El Grupo Oesía apuesta por la hiperespecialización y dispone de cinco marcas que se especializan en diferentes áreas. En concreto, UAV Navigation se dedica a la fabricación de sistemas de guiado, navegación y control para vehículos aéreos no tripulados. De ahí, que haya sido señalada por el Gobierno ruso por la elaboración de componentes para drones.

Por otro lado, está Oesía Networks, que se dedica a la transformación digital, y Tecnobit-Grupo Oesía que se centra en la fabricación de productos y soluciones tecnológicas de vanguardia en visión inteligente, simulación y comunicaciones tácticas y seguras. Mientras que Cipherbit-Grupo Oesía está especializada en ciberseguridad y en fortalecer las comunicaciones seguras, y la marca Inster desarrolla tecnología para las comunicaciones satelitales terrestres, navales, aéreas y espaciales.