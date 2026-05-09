Otra chapuza del VAR: el decisivo Sevilla – Espanyol comienza 10 minutos tarde porque no funcionaba

El VAR en España sigue siendo una chapuza. En una Liga en la que ha habido numerosos errores, con algunos árbitros cometiendo fallos groseros a pesar de estar viendo las jugadas por televisión, este sábado se ha dado otro paso en el desastre en el que ha convertido el VAR este CTA. El Sevilla – Espanyol, un partido decisivo por la salvación en la Liga, comenzó con 10 minutos de retraso porque el VAR no funcionaba.

El encuentro, previsto para que arrancara a las 16:15 hora peninsular española, acabó empezando a las 16:25 horas (diez minutos de retraso) porque el VAR no funcionaba. Una chapuza impropia de una liga de gran nivel como se supone que es la española, que además no es nueva esta temporada.

Y es que al principio de esta Liga ya hubo un caso similar, el Rayo Vallecano – Barcelona, un encuentro que llegó a jugarse sin VAR durante gran parte de la primera parte. Es decir, el partido comenzó sin videoarbitraje y antes de que volviera, se pitó un penalti a favor del Barcelona que no era y que no se pudo revisar porque no había VAR.

En este caso, el Sevilla – Espanyol se retrasó diez minutos por problemas en el VAR. Según explicaron en la realización televisiva, el videoarbitraje en la sala VOR de Las Rozas no iba y tuvieron que reiniciarlo. Una chapuza que deja en mal lugar otra vez a la liga española y también al Comité Técnico de Árbitros.

Además, si ya es grave que se produzca en cualquier encuentro, más lo es en un partido con tanto en juego como es este Sevilla – Espanyol. Es un duelo directo por la salvación, un partido casi dramático entre dos equipos que se juegan muchísimo.

Durante los diez minutos que se retrasó el inicio del partido, los jugadores de ambos equipos pelotearon para no quedarse fríos y los aficionados del Sánchez-Pizjuán animaron a sus futbolistas creando un gran ambiente en este trascendental partido de Liga.