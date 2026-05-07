El árbitro protegido de Negreira encuentra trabajo en la República Checa tras ser purgado por la RFEF

La Asociación de Fútbol de la República Checa (FACR) tiene nuevo presidente en su Comisión de Árbitros y no es otro que Carlos Clos Gómez. El encargado de implementar el VAR en España y responsable de esta herramienta en el fútbol español desde 2018, llega ahora al fútbol checo. Lo hace tras haber sido el protegido de Enríquez Negreira durante los años en los que el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros cobraba del Barcelona y tras su despido el pasado verano, tras la purga que acometió la nueva directiva de la RFEF, con Rafael Louzán al frente.

La reforma arbitral española se cobró a toda la cúpula directiva, con Clos Gómez y el entonces presidente, Medina Cantalejo. Antes de eso, en otoño de 2025, el que fuera responsable del VAR en España comenzó a trabajar para la Asociación de Fútbol de la República Checa. Hasta que ahora ha sido nombrado presidente de la Comisión de Árbitros, como así ha informado la propia FACR.

Clos Gómez fue el hombre que destrozó la implantación del VAR en España. Delfín de Negreira, estuvo bajo el foco desde que comenzaron a descubrirse detalles sobre la investigación, siendo el miembro de la cúpula arbitral al que más ha salpicado hasta la fecha el mayor escándalo de nuestro fútbol.

Más allá de que Clos Gómez fuera uno de los favoritos del Barcelona, puesto que sólo perdieron un partido con él, durante su etapa en activo fue uno de los que más animadversión generó en el Real Madrid. Aunque todo estalló cuando aparecieron los informes en los que el hijo de Negreira, Javier Enríquez, recomendaba al Barcelona «que los jugadores y técnicos se despidan de él públicamente» porque era «bueno para la imagen del club» y donde afirmaba que el aragonés buscaría «quedar bien con el club y los jugadores».

No fue lo único que le relacionó directamente con el caso Negreira. Clos Gómez se hizo cargo del proyecto VAR en 2017, un año antes de su implantación. Ya en 2018, cuando Enríquez Negreira dejó el CTA y el Barcelona cesó sus pagos, envió un burofax a la directiva culé. En él señalaba que tenía «mano en el VAR» y que podía «ayudar» nuevamente al club.

Clos Gómez ficha por la federación checa

La FACR anunciaba el pasado martes en un comunicado que tenía nuevo jefe para sus árbitros. Este será Clos Gómez, tras la salida de Libor Kovarik, que llevaba casi tres años al frente de la Comisión de Árbitros. Será a partir de este verano, de cara ya al próximo curso, cuando Clos Gómez se ponga al frente del organismo checo de manera oficial, con el que ha firmado por una temporada, con opción a dos más.

«Carlos Clos Gómez cuenta con una dilatada experiencia arbitral al más alto nivel. Trabajó en la Primera División española entre 2006 y 2017, y también formó parte de la Lista Internacional de la FIFA entre 2009 y 2017. Desde 2018, ha gestionado la implementación del VAR en España y ha colaborado con la FIFA y la UEFA como delegado e instructor», señala la FACR, haciendo un repaso a la carrera del ex árbitro español.