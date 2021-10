¿Te apetece comerte una pizza margherita, unos spaghetti carbonara o un tiramisú? Pues ya puedes pagarlo con bitcoin. Grupo Flavia, el conocido grupo de restauración que cuenta con tres restaurantes en la capital española, destaca siempre por su afán continuo por innovar en sus locales y ahora la novedad que presenta es el pago mediante criptomonedas. Este nuevo método de pago estará disponible desde este octubre de 2021 en todos los locales.

La cadena de restaurantes madrileña no ha sido pionera sólo en el uso de bitcoin para pagar la cuenta.Sus restaurantes, famosos por sus platos elaborados con productos de calidad y el buen hacer italiano de la cocina, fueron los primeros en conseguir adaptar su carta -con más de 85 platos- para al público celiaco. Además, Grupo Flavia puede presumir de haber convertido sus cocinas en obradores usando productos 100% orgánicos y produciendo de manera saludable y sin conservantes ni componentes nocivos para la salud.

«Decidí incorporar el bitcoin en nuestros métodos de pago ya que siempre apuesto por el futuro. Creo fielmente que esta criptomoneda es a largo plazo pero es una apuesta por el progreso como ya han hecho otras grandes empresas», explica el fundador de Flavia en conversaciones con este diario.

Claro está que el bitcoin ha sido un punto de inflexión en los métodos de pago tradicionales causando, un gran revuelo en todo el sector económico. El precio en el mercado se ha disparado los últimos años y personas que apostaron por él han llenado sus bolsillos de manera exponencial, a pesar de las múltiples opiniones pesimistas respecto a esta nueva forma no convencional de pago.

«Mucha gente no cree en el progreso, yo siempre miro hacia el futuro hasta en mi vida personal. Me acuerdo hace unos años cuando nadie usaba coche eléctrico tuve una disputa muy seria con mi mujer porque ella no confiaba en que fuera una buena idea comprarse un coche diferente», recalca.

Italiano contemporáneo para el buen paladar

Los restaurantes del Grupo Flavia se destacan como italianos contemporáneos donde se puede disfrutar de recetas típicas elaboradas con las técnicas culinarias más avanzadas. Y además, estamos en continuo desarrollo y evolución. Investigando constantemente dentro del mundo culinario, combinando tradición con procesos modernos para un resultado impecable cuidando siempre la calidad con el sabor más auténtico.

Los locales de Flavia son siempre elegante y acogedores. El lugar perfecto para disfrutar de la buena comida, la buena bebida y el buen ambiente al que querrás volver una y otra vez. Lujo asequible que se vuelve adictivo por su gran calidad.