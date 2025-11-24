Grupo ACS cierra la jornada con un rebote de casi un 5% en Bolsa y se estrena en Instagram

El Grupo ACS cierra la jornada con un rebote de casi un 5% en Bolsa, liderando la parte verde de la tabla y situándose como uno de los mejores valores del Ibex 35. Un día, además, en el que la compañía ha estrenado su cuenta oficial de Instagram, un espacio donde el Grupo ACS compartirá los proyectos que están desarrollando en todo el mundo y dando un paso más en la conexión con su público objetivo.

El Ibex 35 ha subido un 0,92% hasta las 15.967 unidades, impulsado por las acciones del Grupo ACS, que han cerrado con un rebote del 4,56%. Los títulos de la compañía liderada por Florentino Pérez y Juan Santamaría han crecido al calor del buen comportamiento de su filial alemana Hochtief, que ha cerrado con alzas por encima del 6%, así como por la percepción positiva que los inversores y los analistas tienen de su estrategia internacional y la diversificación sectorial del Grupo.

El mercado valora de forma positiva la apuesta del Grupo ACS por sectores en crecimiento, como defensa, los centros de datos o el sector de los minerales e infraestructuras críticas, entre otros, o la capacidad para conseguir contratos de alta envergadura en diferentes mercados, sobre todo en EEUU.

Con respecto a su nueva cuenta oficial de Instagram, el Grupo ACS aterriza en esta red social para mostrar cómo están construyendo el futuro y cómo son los proyectos de nueva generación en los que están apostando, todos ellos centrados en proyectos de data center, biomedicina y sanidad, movilidad sostenible o proyectos de transición energética, entre otros.

El primer post que el Grupo ACS ha compartido ha sido un video resumen del Global Gathering, un encuentro anual de los altos directivos de la compañía donde éstos comparten su visión estratégica, así como las grandes tendencias que están transformando el sector y el mundo.