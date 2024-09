El Grupo ACS marca el rumbo hacía la nueva era de la movilidad sostenible

Hace algún tiempo, hablar del concepto de movilidad sostenible y las soluciones alrededor de la misma, era referirnos a algo del futuro, a algo que no era tangible y que no existía, o si existía era de una forma muy emergente o de proyectos piloto. En este momento, eso ya no sucede. Ya no hablamos de transporte sostenible, tanto de pasajeros como de mercancías, en términos de utopía, sino en términos de realidad y de presente.

En la actualidad ya podemos exponer proyectos reales de movilidad que tienen la capacidad de descarbonizar la economía y el transporte. Y si hay una gran compañía que está trabajando en el reto de poner en marcha grandes soluciones de movilidad, compatibles con el cuidado y la sostenibilidad del planeta esa es el Grupo ACS.

La multinacional española está transformando y diversificando su actividad. Como parte del nuevo rumbo, el cuidado del medio ambiente y la innovación se están convirtiendo en dos de los grandes protagonistas. Y es que el futuro está teñido de innovación, de sostenibilidad, de talento e ideas brillantes que desarrollar, aunque en un principio puedan parecer una quimera, e incluso, a veces, un delirio.

Su evolución hacia los proyectos de nueva generación se centra en cuatro ejes principales: la biofarmacia/sanidad, la digitalización, la transición energética y la movilidad sostenible. Entre los trabajos más llamativos de este último subgrupo, se encuentran, por ejemplo, los drones y el desarrollo de vertipuertos o los proyectos con Glydcars –transporte de pasajeros–.

Los vertipuertos, una revolución

El negocio de los vertipuertos, en primera instancia, es un espacio emergente en el que Grupo ACS ya está trabajando. Unas infraestructuras en las que la compañía está aplicando todo su expertise y su saber hacer de 360 grados, ya que debemos tener en cuenta que los vertipuertos son mucho más que unas meras estructuras donde los dispositivos aéreos van a aterrizar, son un símbolo de revolución dentro de la movilidad urbana. Van a transformar el paisaje urbano tal como lo conocemos, para dejar paso a un tráfico más descongestionado y con menos contaminación, a la vez que impulsan el uso de medios de transporte más eficientes.

Los vertipuertos, normalmente, están ubicados en áreas urbanas, como en azoteas de edificios o espacios cercanos a centros urbanos, con el fin de permitir el acceso a los usuarios. Además, están dotados de espacios específicos para abordar el desembarco de pasajeros y mercancías, impulsado tanto la eficiencia del transporte de personas como de la industria, elevando su competitividad. Una parte importante de los vertipuertos es la digitalización de los mismos, poseen unos sistemas de control de tráfico para gestionar de forma segura las operaciones de vehículos aéreos.

Hay que tener en cuenta que estos vertipuertos, como los aeropuertos tal como los conocemos, tienen una regulación muy estricta en cuanto a seguridad, por lo que deben estar dotados de sistemas de gestión y control del tráfico que coordinen las múltiples aeronaves.

El acuerdo con Skysports

Hace apenas unos meses, en el mes de abril, conocíamos que Grupo ACS había hecho una importante inversión a través de Iridium –centrada en soluciones de transporte sostenibles e innovadoras– en Skyports, líder mundial en la propiedad y explotación de vertipuertos, infraestructuras sostenibles para la movilidad aérea, y en el vuelo de drones. Un movimiento empresarial de Grupo ACS que la posiciona como líder en el sector, lo que permitirá ser pionera en el desarrollo y crecimiento de nuevos servicios de aviación.

Concretamente, Skyports Infraestructure impulsará los vertipuertos, uno de ellos de taxis aéreos en Dubai en 2026; mientras que Skyports Drone Services fomentarán los servicios que están ya activos, donde se incluyen servicios como entregas médicas, de activos energéticos en alta mar e inspecciones de activos lineales.

Transporte de pasajeros sin paradas y por carriles exclusivos

También desde el Grupo ACS están inmersos en el diseño y desarrollo de los Glydcars, vehículos autónomos y eléctricos para el tránsito de pasajeros que se desplazan a través de carriles exclusivos y ofrecen trayectos directos, sin paradas intermedias. Con los Glydcars el flujo es continuo, de modo que tiene capacidad para llegar a destino en un tercio del tiempo que con otras alternativas.

Son espacios cargados de diseño vanguardista y llenos de tecnología por todas partes, pensados para impulsar la conducción autónoma, sin conductor, lo que representa un salto cualitativo en la forma habitual de transporte personal.

El Grupo ACS, a través de Iridium y Flatiron-Dragados, ha sido seleccionado por ATL Airport Community Improvement Districts (AACIDs) para diseñar, construir, financiar, operar y mantener el Proyecto de Red de Tránsito Automatizado (ATN) en Atlanta (EEUU). Esta innovadora solución de transporte proporcionará, entre otros aspectos, a residentes y turistas una conexión fluida entre el ATL SkyTrain y el GICC, mediante vehículos personales eléctricos autónomos –los Glydcars– y a la carta.

Todos estos proyectos dejar constancia del liderazgo internacional del Grupo ACS como agente transformador de la movilidad sostenible en el mundo, contribuyendo a construir y conformar un futuro más conectado y sostenible.