La cotización de la farmacéutica Grifols se disparaban en Bolsa más de un 7% alrededor de las 9:20 horas de esta mañana. Las acciones de la compañía cayeron cerca de un 40% durante la semana pasada tras las acusaciones del fondo Gotham City Research.

Las acciones de la empresa catalana finalizaron el pasado viernes 12 de enero en 8,874 euros, una disminución del 39% en comparación con los 14,57 euros en los que cerraron el 5 de enero.

La compañía anunció este domingo que la china Haier Group Corporation le ha confirmado que le comprará la mayor parte (20%) de su participación en Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. (SRAAS), como estaba previsto antes de las acusaciones, algo que ha podido influir en el buen resultado bursátil de esta jornada.

Grifols comenzó la jornada bursátil de este lunes liderando los avances en el Ibex 35, con un incremento de más del 7% a las 9:25 horas, alcanzando los 9,504 euros por acción. Sin embargo, cerca de las 9:10 horas, sus acciones mostraban un aumento del 5,45%, llegando a los 9,358 euros por acción.

Grifols en la Bolsa

La empresa bajista notificó el 8 de enero a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había establecido una posición corta en Grifols equivalente al 0,57% de su capital. Después de publicar un informe crítico sobre su gobernanza, apalancamiento y estados financieros, el precio de las acciones de la empresa cayó un 25,91%. Gotham aprovechó ese momento para cerrar casi por completo su posición corta.

El fondo mantuvo una posición corta residual del 0,06% hasta el jueves pasado, 11 de enero, cuando optó por cerrarla aprovechando una nueva disminución del 16,17% en la cotización.

Este descenso se produjo después de una conferencia telefónica del consejo de administración de Grifols con inversores y accionistas, en la cual ofrecieron explicaciones y se defendieron de las acusaciones de Gotham.

Con estas dos operaciones, de acuerdo con los cálculos que ha realizado EP en función de las cotizaciones al cierre de las sesiones, Gotham se habría embolsado casi 18 millones de euros de beneficio.

Este dato de beneficio es teórico y podría ser más elevado o más bajo dependiendo del precio al que se realizó la compraventa, así como de otros gastos, como el apalancamiento de la operación o la contraprestación ofrecida a los accionistas de los cuales se tomaron las acciones para realizar la venta a corto.

Sin embargo, el ‘ataque’ de los bajistas a Grifols podría no haber finalizado la semana pasada. La gestora Capital Group, quinto mayor accionista de Grifols, notificó a la CNMV que el pasado día 10 de enero, cuando las acciones repuntaron, decidió prestar 2 millones de acciones de Grifols.

El fondo no especifica a quién ha prestado esas acciones ni con qué finalidad. La operativa de un inversor bajista que opera con cortos implica que tiene que tomar prestadas acciones de un tercero para venderlas en los mercados y luego recomprarlas y devolvérselas a su dueño original. El beneficio se obtiene cuando la cotización de un valor cae.

Ante este movimiento, el mismo martes, 9 de enero, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura afirmó que el regulador financiero «va a ejercer sus competencias para aclarar la situación». Así, va a recabar información adicional para aclarar la situación, aunque ha alertado de que no tiene sentido, por el momento, poner en duda las cuentas de la empresa.

Más tarde, durante una conferencia telefónica con analistas e inversores, la empresa mencionó que la CNMV le había otorgado un plazo de 10 días para proporcionar información detallada sobre diversos aspectos de su contabilidad, incluidos los vínculos de Grifols con Scranton, la empresa de la familia.

Grifols intentó desacreditar la semana pasada en varias ocasiones las acusaciones de Gotham City Research, calificándolas como falsas. En este sentido, indicó que su contabilidad «está totalmente refrendada» por su auditor, KPMG.

De hecho, tal y como desveló OKDIARIO, las cuentas societarias de la farmacéutica catalana Grifols, puestas en cuestión por el fondo internacional Gotham City, fueron auditadas personalmente por el actual presidente de la auditora KPMG en España, David Hernanz Sayans.

Grifols afirmó que aún tiene control sobre las compañías Haema y Biotest, a pesar de no ser dueño de sus acciones. No obstante, no proporcionó aclaraciones sobre el motivo por el cual Scranton, una sociedad inversora de la familia Grifols junto con directivos y exdirectivos, también consolida estas empresas en sus cuentas, una de las críticas realizadas por Gotham.